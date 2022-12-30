Чому посеред дня у Луцьку світять ліхтарі. Відео

Чому посеред дня у Луцьку світять ліхтарі. Відео
У час щоденних планових та часто аварійних відключень електроенергії люди стали значно уважнішими до того, в якому вікні будинку і на якій вулиці енергетики забули вимкнути світло. Піком же обурення стає значно більша несправедливість – увімкнені вдень вуличні ліхтарі у Луцьку.

Щоденно, кажуть у «Луцьксвітлі», хтось із обурених лучан розриває телефон мерії, йдеться у сюжеті 12 каналу.

Очільник «Луцьксвітла» пояснює, що цьому є одразу декілька причин. Для прикладу, ремонтні роботи. Ще одна причина - пошкодження або замикання мережі. Усунити це без увімкнення ліхтаря неможливо.

Залежать вуличні ліхтарі і від графіків вимкнень "Волиньобленерго".

Детальніше про це - у сюжеті.



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Теги: вуличне освітлення, Луцьк, Луцьксвітло
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