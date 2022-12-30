Чому посеред дня у Луцьку світять ліхтарі. Відео





Щоденно, кажуть у «Луцьксвітлі», хтось із обурених лучан розриває телефон мерії, йдеться у сюжеті



Очільник «Луцьксвітла» пояснює, що цьому є одразу декілька причин. Для прикладу, ремонтні роботи. Ще одна причина - пошкодження або замикання мережі. Усунити це без увімкнення ліхтаря неможливо.



Залежать вуличні ліхтарі і від графіків вимкнень "Волиньобленерго".



Детальніше про це - у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У час щоденних планових та часто аварійних відключень електроенергії люди стали значно уважнішими до того, в якому вікні будинку і на якій вулиці енергетики забули вимкнути світло. Піком же обурення стає значно більша несправедливість – увімкнені вдень вуличні ліхтарі у Луцьку.Щоденно, кажуть у «Луцьксвітлі», хтось із обурених лучан розриває телефон мерії, йдеться у сюжеті 12 каналу Очільник «Луцьксвітла» пояснює, що цьому є одразу декілька причин. Для прикладу, ремонтні роботи. Ще одна причина - пошкодження або замикання мережі. Усунити це без увімкнення ліхтаря неможливо.Залежать вуличні ліхтарі і від графіків вимкнень "Волиньобленерго".Детальніше про це - у сюжеті.

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