Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти в 2023 році





Про це повідомляють на



“Здоров’я – це не те, що можна відкласти на потім. Особливо, коли це онкологічні захворювання. В Україні діагностика, лікування та ліки включені в Програму медгарантій і безоплатні для пацієнтів з підозрою чи встановленим онкодіагнозом. Цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 на раннє виявлення.”, – зазначила Наталія Гусак, голова НСЗУ.



Електронне направлення – обов’язкова умова отримання спеціалізованої медичної допомоги при онкозахворюванні. Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішні переселенці можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни.



Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом?



1. Діагностика.



Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології. Це мамографія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія та гастроскопія. Проходити ці обстеження регулярно рекомендують пацієнтам після 40 (мамографія, колоноскопія) та 50 років (всі інші).



У 2022 році за Програмою медичних гарантій мамографію зробили понад 287 тис. українців, гістероскопію – понад 18 тис., гастроскопію – понад 182,8 тис., колоноскопію – майже 61 тис., цистоскопію – 18 тис., бронхоскопію – 12 тисяч осіб.



Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження. Інструментальні дослідження включають МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням. А також - УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження сцинтиграфію та ін.



Зробити аналізи або обстеженні можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях. Адреси закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.



2. Хіміотерапія та радіологічне лікування



Пацієнт з підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо). А також ліки, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.



При радіологічному лікування – променеву терапію, забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії та витратними матеріалами, супровідну медикаментозну терапію. Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії з цим обладанням також включено в безоплатну допомогу.



Торік хіміотерапевтичне лікування за Програмою медгарантій зробили понад 81,5 тис. Радіологічне лікування – 31 тисяч осіб.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно також безоплатне і покривається пакетом “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”. В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження.



3. Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань



Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ). А також лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійна підтримка, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.

У 2022 році лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань отримали за Програмою медгарантій понад 23 тис. осіб.



4. Ліки



Пацієнти з онкологією забезпечуються ліками за кількома напрямами.

Це дороговартісні ліки, які централізовано закуповує держава. Перелік ліків. Перелік наявних ліків медзаклади мають публікувати на своїх сайтах та інформаційних стендах в приміщенні лікарні. За розподіл ліків у регіонах відповідають обласні департаменти охорони здоров’я. Також перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки.



Також пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками з Національного переліку. Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку можна на сайті або у мобільному додатку “Ліки Контроль”. Інформацію про наявність цих ліків медзаклади також мають періодично оновлювати на своїх сайтах та на стендах у приміщенні лікарні.



5. Супровід, реабілітація та паліативна допомога



Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.



Також лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.



Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги.Про це повідомляють на сайті Національної служби здоров'я України.“Здоров’я – це не те, що можна відкласти на потім. Особливо, коли це онкологічні захворювання. В Україні діагностика, лікування та ліки включені в Програму медгарантій і безоплатні для пацієнтів з підозрою чи встановленим онкодіагнозом. Цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 на раннє виявлення.”, – зазначила, голова НСЗУ.Електронне направлення – обов’язкова умова отримання спеціалізованої медичної допомоги при онкозахворюванні. Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішні переселенці можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни.Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом?Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології. Це мамографія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія та гастроскопія. Проходити ці обстеження регулярно рекомендують пацієнтам після 40 (мамографія, колоноскопія) та 50 років (всі інші).У 2022 році за Програмою медичних гарантій мамографію зробили понад 287 тис. українців, гістероскопію – понад 18 тис., гастроскопію – понад 182,8 тис., колоноскопію – майже 61 тис., цистоскопію – 18 тис., бронхоскопію – 12 тисяч осіб.Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження. Інструментальні дослідження включають МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням. А також - УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження сцинтиграфію та ін.Зробити аналізи або обстеженні можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях. Адреси закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.Пацієнт з підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо). А також ліки, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.При радіологічному лікування – променеву терапію, забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії та витратними матеріалами, супровідну медикаментозну терапію. Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії з цим обладанням також включено в безоплатну допомогу.Торік хіміотерапевтичне лікування за Програмою медгарантій зробили понад 81,5 тис. Радіологічне лікування – 31 тисяч осіб.Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно також безоплатне і покривається пакетом “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”. В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження.Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ). А також лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійна підтримка, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.У 2022 році лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань отримали за Програмою медгарантій понад 23 тис. осіб.Пацієнти з онкологією забезпечуються ліками за кількома напрямами.Це дороговартісні ліки, які централізовано закуповує держава. Перелік ліків. Перелік наявних ліків медзаклади мають публікувати на своїх сайтах та інформаційних стендах в приміщенні лікарні. За розподіл ліків у регіонах відповідають обласні департаменти охорони здоров’я. Також перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки.Також пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками з Національного переліку. Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку можна на сайті або у мобільному додатку “Ліки Контроль”. Інформацію про наявність цих ліків медзаклади також мають періодично оновлювати на своїх сайтах та на стендах у приміщенні лікарні.Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.Також лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

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