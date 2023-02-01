Росія неспроможна вести «кілька великих наступальних операцій», – ISW





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Аналітики прогнозують, що російські рішучі наступальні операції навряд чи будуть спрямовані на місто Запоріжжя, оскільки загарбники продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області.



ISW продовжує спостерігати перекидання російської військової техніки та елітних підрозділів, а також підготовку матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на захід Луганської області – Бахмут.



Російські війська також посилюють атаки на Бахмут, ігноруючи фронт навколо Донецька.



"Українські військові повідомляють, що російські війська не сформували достатньо потужну ударну групу для проведення наступу на запорізькому напрямку", – ідеться у звіті.



Російські джерела стверджують, що наприкінці січня російські війська здобули територіальні здобутки в Запорізькій області, що, за оцінками ISW, швидше за все, було інформаційною операцією, спрямованою на розпорошення українських сил напередодні "вирішального наступу на сході країни".



На думку експертів, Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій, необхідних для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та захоплення Запоріжжя.



Міністерство оборони Росії розпочало низку заходів з реструктуризації та консолідації розрізнених нерегулярних формувань, що підтримують війну Росії в Україні, у складі регулярних збройних сил Росії.



В інституті зазначають, що МО РФ, можливо, робить певні кроки для інтеграції добровольчих батальйонів у свою структуру.



А також припускають, що Міністерство оборони Росії, можливо, поспішає інтегрувати і професіоналізувати нерегулярні формування у свою регулярну структуру, а начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов користується прихильністю президента РФ Володимира Путіна.



Аналітики повідомляють, що російські нерегулярні формування в Україні включають солдатів-контрактників, мобілізованих солдатів, сили фейкових Донецької і Луганської народних республік, добровольчі батальйони, сили Резерву бойової армії Росії, козацькі і чеченські загони, а також найманців "Групи Вагнера".



Ці формування мають різні цілі, обмеження, передумови, ієрархію та правовий статус. Після призначення Герасимова командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні 11 січня Міністерство оборони Росії ініціювало низку заходів з професіоналізації, і цілком логічно, що Міністерство оборони Росії, припускають у ISW намагатиметься узгодити нинішню суміш сил у більш традиційну структуру.



Однак, вказують експерти, ці зусилля з інтеграції збігаються з початком вирішальних наступальних операцій і, ймовірно, спричинять короткочасні перебої в роботі та протистояння між підрозділами, необхідними для проведення цих операцій.



"Здійснення складних структурних і адміністративних змін під час проведення великих наступальних операцій є незвичним кроком, хоч би якими доречними вони не були. Герасимов, ймовірно, відчуває, що у нього є обмежений час, щоб внести зміни в російські війська, перш ніж неможливість досягти поставлених перед ним грандіозних цілей призведе до того, що він знову втратить прихильність Путіна", – підсумовують аналітики.



Основні висновки ISW за 4 лютого:



Малоймовірно, що російська наступальна операція буде спрямована на Запоріжжя із західної частини фронту Донецьк – Запоріжжя.



Російські війська не продемонстрували спроможності витримати кілька одночасних широкомасштабних наступальних операцій, необхідних для досягнення адміністративних кордонів Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.



МО Росії розпочало низку заходів з реструктуризації та консолідації розрізнених нерегулярних формувань, що підтримують війну Росії в Україні, у регулярні збройні сили Росії.



Рішення МО Росії провести значні структурні реформи під час підготовки до масштабного наступу на сході України, ймовірно, є спробою начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова завершити реформи, поки він користується часто швидкоплинною прихильністю президента Росії Володимира Путіна.



Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин намагається компенсувати свій вплив, що зменшується, продовжуючи позиціонувати себе як єдиного переможця в районі Бахмута.



Російські та українські посадовці обміняли 63 російських військовополонених на 116 українських.



Окупанти провели обмежені наступальні операції на північний захід від Сватового та продовжили наступальні операції навколо Кремінної.

Також вони продовжили наступальні операції навколо Бахмута і Вугледара, але сповільнили темпи наступу на західних околицях Донецька.



Українські війська продовжують наносити удари по російських військових об'єктах на східному (лівому) березі Херсонської області.



Російська влада намагається активізувати зусилля з нарощування сил, залучаючи більші резерви живої сили.

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В Інституті вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.Аналітики прогнозують, що російські рішучі наступальні операції навряд чи будуть спрямовані на місто Запоріжжя, оскільки загарбники продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області.ISW продовжує спостерігати перекидання російської військової техніки та елітних підрозділів, а також підготовку матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на захід Луганської області – Бахмут.Російські війська також посилюють атаки на Бахмут, ігноруючи фронт навколо Донецька."Українські військові повідомляють, що російські війська не сформували достатньо потужну ударну групу для проведення наступу на запорізькому напрямку", – ідеться у звіті.Російські джерела стверджують, що наприкінці січня російські війська здобули територіальні здобутки в Запорізькій області, що, за оцінками ISW, швидше за все, було інформаційною операцією, спрямованою на розпорошення українських сил напередодні "вирішального наступу на сході країни".На думку експертів, Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій, необхідних для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та захоплення Запоріжжя.Міністерство оборони Росії розпочало низку заходів з реструктуризації та консолідації розрізнених нерегулярних формувань, що підтримують війну Росії в Україні, у складі регулярних збройних сил Росії.В інституті зазначають, що МО РФ, можливо, робить певні кроки для інтеграції добровольчих батальйонів у свою структуру.А також припускають, що Міністерство оборони Росії, можливо, поспішає інтегрувати і професіоналізувати нерегулярні формування у свою регулярну структуру, а начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов користується прихильністю президента РФ Володимира Путіна.Аналітики повідомляють, що російські нерегулярні формування в Україні включають солдатів-контрактників, мобілізованих солдатів, сили фейкових Донецької і Луганської народних республік, добровольчі батальйони, сили Резерву бойової армії Росії, козацькі і чеченські загони, а також найманців "Групи Вагнера".Ці формування мають різні цілі, обмеження, передумови, ієрархію та правовий статус. Після призначення Герасимова командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні 11 січня Міністерство оборони Росії ініціювало низку заходів з професіоналізації, і цілком логічно, що Міністерство оборони Росії, припускають у ISW намагатиметься узгодити нинішню суміш сил у більш традиційну структуру.Однак, вказують експерти, ці зусилля з інтеграції збігаються з початком вирішальних наступальних операцій і, ймовірно, спричинять короткочасні перебої в роботі та протистояння між підрозділами, необхідними для проведення цих операцій."Здійснення складних структурних і адміністративних змін під час проведення великих наступальних операцій є незвичним кроком, хоч би якими доречними вони не були. Герасимов, ймовірно, відчуває, що у нього є обмежений час, щоб внести зміни в російські війська, перш ніж неможливість досягти поставлених перед ним грандіозних цілей призведе до того, що він знову втратить прихильність Путіна", – підсумовують аналітики.Малоймовірно, що російська наступальна операція буде спрямована на Запоріжжя із західної частини фронту Донецьк – Запоріжжя.Російські війська не продемонстрували спроможності витримати кілька одночасних широкомасштабних наступальних операцій, необхідних для досягнення адміністративних кордонів Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.МО Росії розпочало низку заходів з реструктуризації та консолідації розрізнених нерегулярних формувань, що підтримують війну Росії в Україні, у регулярні збройні сили Росії.Рішення МО Росії провести значні структурні реформи під час підготовки до масштабного наступу на сході України, ймовірно, є спробою начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова завершити реформи, поки він користується часто швидкоплинною прихильністю президента Росії Володимира Путіна.Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин намагається компенсувати свій вплив, що зменшується, продовжуючи позиціонувати себе як єдиного переможця в районі Бахмута.Російські та українські посадовці обміняли 63 російських військовополонених на 116 українських.Окупанти провели обмежені наступальні операції на північний захід від Сватового та продовжили наступальні операції навколо Кремінної.Також вони продовжили наступальні операції навколо Бахмута і Вугледара, але сповільнили темпи наступу на західних околицях Донецька.Українські війська продовжують наносити удари по російських військових об'єктах на східному (лівому) березі Херсонської області.Російська влада намагається активізувати зусилля з нарощування сил, залучаючи більші резерви живої сили.

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