«Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів», – дружина загиблого Героя з Волині Анжела Столярук
Сьогодні, 11:03
Вдова загиблого військовослужбовця з Гіркої Полонки Ігоря Столярука Анжела розповіла: Ігор захищав Україну з 2014-го року.
Про це пише Суспільне.
"Всі ці роки, скільки він воював, при його службі, командуванні, жоден хлопець не загинув. Завжди коли він їхав, то казав: "Я не їду туди вмирати", – розповідає жінка.
У 2021 році Ігор Столярук воював у складі 128 окремої Гірсько-Штурмової Закарпатської бригади. Брав безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Зі слів Анжели Столярук, у свої 39 років чоловік був ветераном війни, за сумлінну службу, мужність та героїзм, нагороджений численними грамотами та нагородами.
"Було в нього багато грамот, але багато й не привозив, бо було що речі погоріли й документи погоріли. А цю "За службу" зберіг, привіз. Він дуже був нею задоволений", – каже вдова.
З початком повномасштабної війни Ігор Столярук пішов воювати у складі 14 бригади Імені Князя Романа Великого. Свій останній бій прийняв 7 серпня 22-го року поблизу населеного пункту Яковлівка на Донеччині. По українських воїнах вдарив ворожий танк, Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів. Хлопці вижили, — розповідає Анжела.
У чоловіка залишився син. Для нього, – каже Анжела, – після закінчення війни планував збудувати хату.
"Він дуже гордився, що в нього син. При народженні Ігор був під Артемівськом, ми хлопчика Артемом назвали. Він казав, якщо щось станеться, то бережи сина. Він дуже схожий на Ігоря і ззовні, і характером", – говорить вдова.
Вдова загиблого бійця з Волині просить надати чоловіку звання Героя України. Підпис петиції Президенту України про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) Ігорю Столяруку триватиме до 20 квітня. Станом на 30 січня петиція набрала понад дві тисячі з 25 тисяч необхідних голосів.
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Про це пише Суспільне.
"Всі ці роки, скільки він воював, при його службі, командуванні, жоден хлопець не загинув. Завжди коли він їхав, то казав: "Я не їду туди вмирати", – розповідає жінка.
У 2021 році Ігор Столярук воював у складі 128 окремої Гірсько-Штурмової Закарпатської бригади. Брав безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Зі слів Анжели Столярук, у свої 39 років чоловік був ветераном війни, за сумлінну службу, мужність та героїзм, нагороджений численними грамотами та нагородами.
"Було в нього багато грамот, але багато й не привозив, бо було що речі погоріли й документи погоріли. А цю "За службу" зберіг, привіз. Він дуже був нею задоволений", – каже вдова.
З початком повномасштабної війни Ігор Столярук пішов воювати у складі 14 бригади Імені Князя Романа Великого. Свій останній бій прийняв 7 серпня 22-го року поблизу населеного пункту Яковлівка на Донеччині. По українських воїнах вдарив ворожий танк, Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів. Хлопці вижили, — розповідає Анжела.
У чоловіка залишився син. Для нього, – каже Анжела, – після закінчення війни планував збудувати хату.
"Він дуже гордився, що в нього син. При народженні Ігор був під Артемівськом, ми хлопчика Артемом назвали. Він казав, якщо щось станеться, то бережи сина. Він дуже схожий на Ігоря і ззовні, і характером", – говорить вдова.
Вдова загиблого бійця з Волині просить надати чоловіку звання Героя України. Підпис петиції Президенту України про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) Ігорю Столяруку триватиме до 20 квітня. Станом на 30 січня петиція набрала понад дві тисячі з 25 тисяч необхідних голосів.
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