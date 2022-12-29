«Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів», – дружина загиблого Героя з Волині Анжела Столярук

Ігоря Столярука Анжела розповіла: Ігор захищав Україну з 2014-го року.



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"Всі ці роки, скільки він воював, при його службі, командуванні, жоден хлопець не загинув. Завжди коли він їхав, то казав: "Я не їду туди вмирати", – розповідає жінка.



У 2021 році Ігор Столярук воював у складі 128 окремої Гірсько-Штурмової Закарпатської бригади. Брав безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Зі слів Анжели Столярук, у свої 39 років чоловік був ветераном війни, за сумлінну службу, мужність та героїзм, нагороджений численними грамотами та нагородами.



"Було в нього багато грамот, але багато й не привозив, бо було що речі погоріли й документи погоріли. А цю "За службу" зберіг, привіз. Він дуже був нею задоволений", – каже вдова.



З початком повномасштабної війни Ігор Столярук пішов воювати у складі 14 бригади Імені Князя Романа Великого. Свій останній бій прийняв 7 серпня 22-го року поблизу населеного пункту Яковлівка на Донеччині. По українських воїнах вдарив ворожий танк, Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів. Хлопці вижили, — розповідає Анжела.



У чоловіка залишився син. Для нього, – каже Анжела, – після закінчення війни планував збудувати хату.



"Він дуже гордився, що в нього син. При народженні Ігор був під Артемівськом, ми хлопчика Артемом назвали. Він казав, якщо щось станеться, то бережи сина. Він дуже схожий на Ігоря і ззовні, і характером", – говорить вдова.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдова загиблого військовослужбовця з Гіркої Полонкирозповіла: Ігор захищав Україну з 2014-го року.Про це пише Суспільне "Всі ці роки, скільки він воював, при його службі, командуванні, жоден хлопець не загинув. Завжди коли він їхав, то казав: "Я не їду туди вмирати", – розповідає жінка.У 2021 році Ігор Столярук воював у складі 128 окремої Гірсько-Штурмової Закарпатської бригади. Брав безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Зі слів Анжели Столярук, у свої 39 років чоловік був ветераном війни, за сумлінну службу, мужність та героїзм, нагороджений численними грамотами та нагородами."Було в нього багато грамот, але багато й не привозив, бо було що речі погоріли й документи погоріли. А цю "За службу" зберіг, привіз. Він дуже був нею задоволений", – каже вдова.З початком повномасштабної війни Ігор Столярук пішов воювати у складі 14 бригади Імені Князя Романа Великого. Свій останній бій прийняв 7 серпня 22-го року поблизу населеного пункту Яковлівка на Донеччині. По українських воїнах вдарив ворожий танк, Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів. Хлопці вижили, — розповідає Анжела.У чоловіка залишився син. Для нього, – каже Анжела, – після закінчення війни планував збудувати хату."Він дуже гордився, що в нього син. При народженні Ігор був під Артемівськом, ми хлопчика Артемом назвали. Він казав, якщо щось станеться, то бережи сина. Він дуже схожий на Ігоря і ззовні, і характером", – говорить вдова. Вдова загиблого бійця з Волині просить надати чоловіку звання Героя України . Підпис петиції Президенту України про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) Ігорю Столяруку триватиме до 20 квітня. Станом на 30 січня петиція набрала понад дві тисячі з 25 тисяч необхідних голосів.

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