ЗСУ за добу ліквідували ще 700 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3220 (+2) од,



бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,



артилерійських систем – 2226 (+6) од,



РСЗВ – 460 (+0) од,



засобів ППО ‒ 227 (+2) од,



літаків – 294 (+0) од,



гелікоптерів – 284 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),



крилатих ракет ‒ 796 (+0),



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,



спецтехніки ‒ 203 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили за добу знищили ще 700 російських окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,танків ‒ 3220 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,артилерійських систем – 2226 (+6) од,РСЗВ – 460 (+0) од,засобів ППО ‒ 227 (+2) од,літаків – 294 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),крилатих ракет ‒ 796 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,спецтехніки ‒ 203 (+0).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію