ЗСУ за добу ліквідували ще 700 окупантів

ЗСУ за добу ліквідували ще 700 окупантів
Збройні сили за добу знищили ще 700 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3220 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,

артилерійських систем – 2226 (+6) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засобів ППО ‒ 227 (+2) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,

спецтехніки ‒ 203 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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