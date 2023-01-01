ЗСУ за добу ліквідували ще 700 окупантів
Сьогодні, 10:05
Збройні сили за добу знищили ще 700 російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3220 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
артилерійських систем – 2226 (+6) од,
РСЗВ – 460 (+0) од,
засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
крилатих ракет ‒ 796 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
спецтехніки ‒ 203 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3220 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
артилерійських систем – 2226 (+6) од,
РСЗВ – 460 (+0) од,
засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
крилатих ракет ‒ 796 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
спецтехніки ‒ 203 (+0).
Дані уточнюються.
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