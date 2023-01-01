Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ

Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період з 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.

Нагадаємо, що 19 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів РФ, тепер вони всі повернулися назад. Іншими словами, їх відведено значно далі від кордону з Україною.
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, літаки
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