Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ





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За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період з 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.



Нагадаємо, що 19 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів РФ, тепер вони всі повернулися назад. Іншими словами, їх відведено значно далі від кордону з Україною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період з 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.Нагадаємо, що 19 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів РФ, тепер вони всі повернулися назад. Іншими словами, їх відведено значно далі від кордону з Україною.

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