Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
Сьогодні, 11:18
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період з 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.
Нагадаємо, що 19 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів РФ, тепер вони всі повернулися назад. Іншими словами, їх відведено значно далі від кордону з Україною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період з 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24.
Нагадаємо, що 19 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів РФ, тепер вони всі повернулися назад. Іншими словами, їх відведено значно далі від кордону з Україною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
Сьогодні, 11:18
«Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів», – дружина загиблого Героя з Волині Анжела Столярук
Сьогодні, 11:03
ЗСУ за добу ліквідували ще 700 окупантів
Сьогодні, 10:05
Медіа