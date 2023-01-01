На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко

На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко
На війні загинув захисник з Волині Матвієнко Микола Анатолійович.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

Військові повідомили, що стрілець-снайпер аеромобільно-десантної роти 1992 року народження загинув 16 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Україна втратила мужнього захисника.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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