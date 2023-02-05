Росія намагається оточити Бахмут, – британська розвідка





Про це повідомяє у Twitter британська розвідка, пише



Траси М03 та Н32 - дві основні дороги до міста для українських захисників, зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню внаслідок просування російських окупантів. На початку тижня найманці «Вагнера» могли захопити дорогу, яка з'єднує Бахмут з містом Сіверськ.



«В той час, як українські війська мають у своєму розпорядженні кілька альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут стає все більш ізольованим», - заявили аналітики британської розвідки.



4 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цього тижня російські окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута.



Ввечері 4 лютого Генштаб повідомив, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом останнього тижня Росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити Бахмут у Донецькій області.Про це повідомяє у Twitter британська розвідка, пише LB.ua Траси М03 та Н32 - дві основні дороги до міста для українських захисників, зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню внаслідок просування російських окупантів. На початку тижня найманці «Вагнера» могли захопити дорогу, яка з'єднує Бахмут з містом Сіверськ.«В той час, як українські війська мають у своєму розпорядженні кілька альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут стає все більш ізольованим», - заявили аналітики британської розвідки.4 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цього тижня російські окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута.Ввечері 4 лютого Генштаб повідомив, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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