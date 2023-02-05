Росія намагається оточити Бахмут, – британська розвідка

Росія намагається оточити Бахмут, – британська розвідка
Протягом останнього тижня Росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомяє у Twitter британська розвідка, пише LB.ua.

Траси М03 та Н32 - дві основні дороги до міста для українських захисників, зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню внаслідок просування російських окупантів. На початку тижня найманці «Вагнера» могли захопити дорогу, яка з'єднує Бахмут з містом Сіверськ.

«В той час, як українські війська мають у своєму розпорядженні кілька альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут стає все більш ізольованим», - заявили аналітики британської розвідки.

4 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цього тижня російські окупанти кинули всі сили на оточення Бахмута.

Ввечері 4 лютого Генштаб повідомив, що противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл Харкова: одна ракета впала поблизу будинку, інша влучила у будівлю університету
Сьогодні, 13:26
Росія намагається оточити Бахмут, – британська розвідка
Сьогодні, 13:00
На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко
Сьогодні, 12:36
Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова, – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Обстріл Харкова: одна ракета впала поблизу будинку, інша влучила у будівлю університету Обстріл Харкова: одна ракета впала поблизу будинку, інша влучила у будівлю університету
Сьогодні, 13:26
На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко
Сьогодні, 12:36
Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова, – ЗМІ Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова, – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
Сьогодні, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл Харкова: одна ракета впала поблизу будинку, інша влучила у будівлю університету
Сьогодні, 13:26
 0
Росія намагається оточити Бахмут, – британська розвідка
Сьогодні, 13:00
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Матвієнко
Сьогодні, 12:36
 0
Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова, – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
 0
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8