Звільнені з російського полону бійці перебувають у лікарні, стан їхнього здоров’я незадовільний, – ГУР
Сьогодні, 14:10
Стан здоров’я звільнених 4 лютого з російського полону військових незадовільний. Усі вони перебувають у лікарні.
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Дмитро Усов, пише Громадське.
За його словами, наразі бійці отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.
«Як неодноразово наголошував президент <Володимир Зеленський>, дуже важливо, щоб люди отримали першу медичну допомогу, щоб були проведені всі потрібні обстеження, у разі потреби — поставлені діагнози. Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу», — зазначив Усов.
Він додав, що питання виїзду військового на лікування за кордон має вирішуватися після того, як він зустрінеться з рідними.
Нагадаємо, що 4 лютого відбувся черговий обмін полоненими. У результаті додому повернули 116 людей, зокрема оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку.
Серед звільнених з полону 114 українських військових, додому повернулась і жителька Волинської області.
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Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Дмитро Усов, пише Громадське.
За його словами, наразі бійці отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.
«Як неодноразово наголошував президент <Володимир Зеленський>, дуже важливо, щоб люди отримали першу медичну допомогу, щоб були проведені всі потрібні обстеження, у разі потреби — поставлені діагнози. Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу», — зазначив Усов.
Він додав, що питання виїзду військового на лікування за кордон має вирішуватися після того, як він зустрінеться з рідними.
Нагадаємо, що 4 лютого відбувся черговий обмін полоненими. У результаті додому повернули 116 людей, зокрема оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку.
Серед звільнених з полону 114 українських військових, додому повернулась і жителька Волинської області.
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