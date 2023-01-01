Де на Волині 6 лютого не буде світла. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ





Про це повідомили у Волиньобленерго.



З 06:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.



Величина доведеного ліміту на Волинь у понеділок в середньому становить 57% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.



Графіки відключень – за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 лютого НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 00:00 до 06:00.Про це повідомили у Волиньобленерго.З 06:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.Величина доведеного ліміту на Волинь у понеділок в середньому становить 57% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

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