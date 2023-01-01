Де на Волині 6 лютого не буде світла. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 21:29
6 лютого НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 00:00 до 06:00.
Про це повідомили у Волиньобленерго.
З 06:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.
Величина доведеного ліміту на Волинь у понеділок в середньому становить 57% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
Графіки відключень – за посиланням.
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Про це повідомили у Волиньобленерго.
З 06:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.
Величина доведеного ліміту на Волинь у понеділок в середньому становить 57% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
Графіки відключень – за посиланням.
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Коментарі 1
Доводять ліміт не потужності (навантаження), а кількості електроенергії. А її використати можна і за день, і за півдня. Значить, запас генерації є і справні лінії електропередачі є. А всі відключення - навмисне нанесення шкоди державі. Та врешті-решт заберіть же Волиньобленерго в юрія бойка - відвертого ворога України!
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