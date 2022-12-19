Поїхала на заробітки і відкрила власний салон: засновниця польського IvRoxе продає франшизу. УМОВИ*

Історія створення IvRoxе

Такий вигляд мав перший кабінет Роксолани

Франшиза IvRoxе: скільки коштує бізнес «під ключ» і чому успіх гарантований

Підприємиці– 24. Вона родом із самого серця Карпат, із Косівщини, та уже 6 років мешкає за кордоном. Нині у своєму Instagram дівчина розповідає про ведення бізнесу у Польщі, бо впевнена, що має чим поділитися з читачами. Сама ж у Варшаву приїхала, аби заробити грошей на відкриття власного салону в Україні. Оскільки мрії мають властивість здійснюватись – так і сталося: у свої двадцять два Роксолана відкрила перший салон здоров’я. Нині власниця масштабує бізнес і починає продаж франшиз.Про те, скільки коштує франшиза IvRoxе та чому її варто придбати, Роксолана Філіппова розповіла в інтерв’ю«Я мріяла про свій салон давно. Розуміючи, що ця справа потребує вкладень, вирішила їхати на заробітки у Польщу. Спершу планувала просто заробити грошей і повернутися додому на Гуцульщину. Однак саме у Польщі я зустріла свого майбутнього чоловіка – українця, звісно. Так і залишилася жити за кордоном», – розпочинає історію Роксолана.Невдовзі у сім’ї народилася прекрасна донечка. А коли їй було лише три місяці, Роксолана продовжила роботу масажисткою: «Працювала з малечею на руках, дуже втомлювалась, але вперто йшла до своєї мети – відкриття власного масажного салону».Починала Роксолана із невеликого кабінету на 10 м². Нині ж у її власності – три салони: два у Варшаві, один – у Вроцлаві. Попри те, що нині від клієнтів немає відбою, шлях до цього був не таким легким, як може здатися на перший погляд.«У мене за спиною не було ні багатих батьків, ні впливового чоловіка, ні спонсора. Усе, що заробляла власноруч, інвестувала у бізнес», – ділиться дівчина.Коли Роксолана відкривала свій перший кабінет – світ сколихнула пандемія коронавірусу. Почалися фінансові труднощі. Підприємиця пригадує, що час від часу не вистачало коштів навіть на оренду, тож доводилось просити про відстрочення.«Насправді, я як тепер вже розумію, мені бракувало підприємницького досвіду. Лише згодом усвідомила, що в бізнесі немає дрібниць. Тому зараз у салонах – унікальні дизайн і навіть запах, аби клієнт відчував себе неначе у лісі», – додає Роксолана.«Тяжка праця дала свої плоди, справи нарешті пішли вгору: щодня було 8-10 клієнтів. Це надзвичайно тішило, але водночас я розуміла, що самій із такою кількістю людей важкувато. Вирішила запросити до себе на роботу масажиста, а через два місці – ще одного. Так і почалася історія IvRoxе», – пригадує Роксолана Філіппова.Спершу надумали відкрити другий кабінет, через пів року – третій, а вже через рік відкрили повноцінний салон здоров’я. Секрет такого успіху, запевняє, – у поєднанні, здавалось би, не сумісного: якісного сервісу та затишної атмосфери з доступною ціною.Нині послугами IvRoxе користуються також відомі зірки та блогери. Бренду довіряють своє здоров’я, гурт, а також, що вкотре свідчить про безпеку та якість обслуговування.«Яких процедур у нас тільки немає, їх більше п’ятдесяти! Проте найпопулярнішими, як і три роки тому, залишаються лікувальний, релакс та корегуючий фігуру. Не дивно, що з теперішнім рівнем стресу у світі здоров’я – найцінніша інвестиція», – розповідає власниця.До слова, із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну усі салони у перші місяці великої війни працювали як волонтерські центри. Команда IvRoxе щодня відправляла в Україну автівки з гуманітарною допомогою. Рік тому Роксолана офіційно зареєструвала фонд, головним напрямком якого є допомога Збройним силам України. Нині фонд працює з офіційними запитами від військових частин.«Цінність франшизи я усвідомила раптово. Якось була у салоні у своїх справах і до мене підійшли троє клієнтів із нетиповими питаннями. Тобто питали не про запис на курс лікувальних масажів, а про функціонування салону: бухгалтерію, проблеми з ремонтними бригадами, способи мотивації співробітників тощо. І я зрозуміла, що моя робота не лише допомагає людям, а й має вигляд привабливої бізнес-моделі», – пригадує Роксолана.Пройшовши шлях від маленького кабінету до мережі салонів, Роксолана переконана, що знає дуже багато про те, з чим стикаються підприємці-початківці. Як знайти приміщення, скільки людей треба взяти в команду, як дезінфікувати поверхню, скільки масажної олії йде на день, який масажний стіл купувати, як продавати абонементи і чому потрібно вчасно робити знижки тощо. Та найголовніше, як усе це робити в правовому полі, щоби бізнес був і успішним, і «білим» одночасно. Тому того ж вечора, каже, сіла писати франшизу.«Франшиза IvRoxе – вже, де налагоджені всі ключові процеси та відпрацьована бізнес-модель. Франчайзіпереймає незамінні знання і досвід ведення та розвитку вже успішної справи. Тобто,і не сумніваєтесь, а раптом «прогорить», ви впевнено крокуєте і заробляєте», – пояснює засновниця мережі салонів.Сама франшиза вартує, однак стартовий капітал для відкриття салону складає(залежить від кількості кабінетів і ремонту). Через рік-півтора бізнес окупиться і приноситиме немалий прибуток.«Можу запевнити, що за кордоном – це унікальна ніша, а, отже, перспективна. А бізнес, пов’язаний зі здоров’ям, завжди буде актуальним. Там паче зараз модно бути здоровим», – запевняє Роксолана Філіппова.Відкрити франшизу можна й в Україні, тоді, каже власниця, на її Батьківщині з’явиться перший IvRoxе. У такому випадку «готовий» бізнес вартуватиме навіть дешевше.«Нам потрібно допомагати країні, розвивати її економіку, тож чекаємо на партнерів, які готові відкритися в Україні. У нас напрацьовані механізми віддаленої координації, тож відстань з партнерами нас не лякає. Ба більше, її ніхто не відчує», – підкреслює Роксолана.«Ми підписуємо договір з нашим франчайзі. Починаємо з пошуку приміщення, тобто з цим ми також допомагаємо. Надаємо консультацію щодо дизайну, навіть пропонуємо свою ремонтну бригаду. Окрім того, повністю підбираємо персонал. Бізнес-модель, маркетингова стратегія тощо уже вибудувані. Фактично франчайзі бере готові матеріали і користується ними», – пояснює власниця IvRoxе.Та, що найголовніше: на людину чекає. Щодо кваліфікації персоналу франчайзі не варто перейматися. Майбутніх масажистів команда IvRoxе теж попередньо навчає, адже хоче зберегти свою репутацію.«У той момент, коли ви купуєте нашу франшизу, ви стаєте нашими партнерами. Команда IvRoxе фактично супроводжує вас і надає необхідні консультації з усіх важливих питань. Бізнес «під ключ» допоможе обійти всі довготривалі і виснажливі етапи підготовки та старту, що вбереже найцінніше – ваші нерви та час. Готові бізнес-моделі та маркетингові стратегії салону гарантують прибуток», – резюмує Роксолана Філіппова.