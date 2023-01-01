Як на Волині мешкають 12 благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 11:17
12 оленів благородних мешкають у вольєрі, що на території філії «Любешівське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».
Про це розповіли у Поліському лісовому офісі.
Тварини живуть у напіввільних умовах - вольєр має площу більше 12 га, що дозволяє такій кількості почуватися досить комфортно.
«Ми щодня їх підгодовуємо. У раціоні - овес, кукурудза, буряк, сіно, кормові віники. Також постійно поповнюються солонці», - розповідає мисливствознавець філії Андрій Масюк.
У солі, яку розкладають лісівники, містяться необхідні тваринам вітаміни. Цю спеціальну сіль закуповують у ветеринарних аптеках.
«Загалом усі тварини живуть дружно. За цих 2 роки, що функціонує вольєр, олені вже давали потомство. Ми випускали у дику природу і молодняк, і дорослих особин», - додає Андрій Степанович.
У майбутньому тут планують розширятися, збільшуючи площу вольєра також під оленя. Таким чином лісівники намагаються суттєво збільшити кількість цих благородних тварин у місцевих масивах.
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Про це розповіли у Поліському лісовому офісі.
Тварини живуть у напіввільних умовах - вольєр має площу більше 12 га, що дозволяє такій кількості почуватися досить комфортно.
«Ми щодня їх підгодовуємо. У раціоні - овес, кукурудза, буряк, сіно, кормові віники. Також постійно поповнюються солонці», - розповідає мисливствознавець філії Андрій Масюк.
У солі, яку розкладають лісівники, містяться необхідні тваринам вітаміни. Цю спеціальну сіль закуповують у ветеринарних аптеках.
«Загалом усі тварини живуть дружно. За цих 2 роки, що функціонує вольєр, олені вже давали потомство. Ми випускали у дику природу і молодняк, і дорослих особин», - додає Андрій Степанович.
У майбутньому тут планують розширятися, збільшуючи площу вольєра також під оленя. Таким чином лісівники намагаються суттєво збільшити кількість цих благородних тварин у місцевих масивах.
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