Як на Волині мешкають 12 благородних оленів. ФОТО

12 оленів благородних мешкають у вольєрі, що на території філії «Любешівське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України».Про це розповіли у Поліському лісовому офісі.Тварини живуть у напіввільних умовах - вольєр має площу більше 12 га, що дозволяє такій кількості почуватися досить комфортно.«Ми щодня їх підгодовуємо. У раціоні - овес, кукурудза, буряк, сіно, кормові віники. Також постійно поповнюються солонці», - розповідає мисливствознавець філіїУ солі, яку розкладають лісівники, містяться необхідні тваринам вітаміни. Цю спеціальну сіль закуповують у ветеринарних аптеках.«Загалом усі тварини живуть дружно. За цих 2 роки, що функціонує вольєр, олені вже давали потомство. Ми випускали у дику природу і молодняк, і дорослих особин», - додає Андрій Степанович.У майбутньому тут планують розширятися, збільшуючи площу вольєра також під оленя. Таким чином лісівники намагаються суттєво збільшити кількість цих благородних тварин у місцевих масивах.