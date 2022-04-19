РФ підготувала для наступу тисячі танків і сотні винищувачів, – Foreign Policy





Про це пише



"Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак", – пише видання.



Зазначається, що, за оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських окупаційних військ в Україні перевищила 300 тисяч осіб.



Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни помітили, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ уже підготувала для майбутнього удару 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.Про це пише УНІАН з посиланням на Foreign Policy."Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак", – пише видання.Зазначається, що, за оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських окупаційних військ в Україні перевищила 300 тисяч осіб.Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області , але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.

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