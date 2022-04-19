РФ підготувала для наступу тисячі танків і сотні винищувачів, – Foreign Policy

РФ підготувала для наступу тисячі танків і сотні винищувачів, – Foreign Policy
РФ уже підготувала для майбутнього удару 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Про це пише УНІАН з посиланням на Foreign Policy.

"Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак", – пише видання.

Зазначається, що, за оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських окупаційних військ в Україні перевищила 300 тисяч осіб.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, наступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі для переселенців відремонтують два будинки за 1,8 млн євро
Сьогодні, 10:20
РФ підготувала для наступу тисячі танків і сотні винищувачів, – Foreign Policy
Сьогодні, 10:05
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ
Сьогодні, 09:53
Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам
Сьогодні, 09:48
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Новий наступ Росії: де й коли він може бути Новий наступ Росії: де й коли він може бути
08 лютий, 11:35
РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів, – FT РФ готує масштабний наступ у найближчі 10 днів, – FT
06 лютий, 09:07
На півдні України ЗСУ відбили наступ росіян і ті відступили На півдні України ЗСУ відбили наступ росіян і ті відступили
19 квітень, 2022, 02:24
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ
Сьогодні, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі для переселенців відремонтують два будинки за 1,8 млн євро
Сьогодні, 10:20
 0
РФ підготувала для наступу тисячі танків і сотні винищувачів, – Foreign Policy
Сьогодні, 10:05
 0
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ
Сьогодні, 09:53
 0
Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам
Сьогодні, 09:48
 0
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8