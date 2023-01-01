Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника

Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
Сьогодні, 9 лютого, у Старовижівській громаді зустрінуть загиблого військовослужбовця Андрія Вареника.

Про це повідомив голова громади Василь Камінський.

"Тіло загиблого Героя Андрія Вареника прибуде до нашого селища орієнтовно о 10:30 год. Далі колона з тілом загиблого по вулиці Володимирська вирушить до будинку, де проживав Андрій. Потім через проспект Молодіжний траурна процесія вирушить до площі Миру, де о 12:00 год. відбудеться громадська панахида", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відспівування Героя буде проходити о 12:30 год. в Свято-Преображенському храмі селища Стара Вижівка.

"Просимо всіх належним чином зустріти та провести в останню дорого загиблого воїна Андрія Вареника!" - наголосив Василь Камінський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ
Сьогодні, 09:53
Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам
Сьогодні, 09:48
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
Сьогодні, 09:30
Число жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищило 15 тисяч
Сьогодні, 09:15
Росія втратила у війні понад 135 тисяч солдатів
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач
08 лютий, 17:19
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Сагаль За волю України віддав своє життя Герой з Волині Віктор Сагаль
07 лютий, 17:15
На Харківщині помер воїн з Волині Валентин Козодой На Харківщині помер воїн з Волині Валентин Козодой
07 лютий, 12:23
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Омельчуком На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Омельчуком
06 лютий, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі для переселенців відремонтують два будинки за 1,8 млн євро
Сьогодні, 10:20
 0
РФ підготувала для наступу тисячі танків і сотні винищувачів, – Foreign Policy
Сьогодні, 10:05
 0
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ
Сьогодні, 09:53
 0
Працевлаштування з військовим квитком: що варто знати лучанам
Сьогодні, 09:48
 0
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8