Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника

Андрія Вареника.



Про це Василь Камінський.



"Тіло загиблого Героя Андрія Вареника прибуде до нашого селища орієнтовно о 10:30 год. Далі колона з тілом загиблого по вулиці Володимирська вирушить до будинку, де проживав Андрій. Потім через проспект Молодіжний траурна процесія вирушить до площі Миру, де о 12:00 год. відбудеться громадська панахида", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що відспівування Героя буде проходити о 12:30 год. в Свято-Преображенському храмі селища Стара Вижівка.



"Просимо всіх належним чином зустріти та провести в останню дорого загиблого воїна Андрія Вареника!" - наголосив Василь Камінський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 лютого, у Старовижівській громаді зустрінуть загиблого військовослужбовцяПро це повідомив голова громади"Тіло загиблого Героя Андрія Вареника прибуде до нашого селища орієнтовно о 10:30 год. Далі колона з тілом загиблого по вулиці Володимирська вирушить до будинку, де проживав Андрій. Потім через проспект Молодіжний траурна процесія вирушить до площі Миру, де о 12:00 год. відбудеться громадська панахида", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що відспівування Героя буде проходити о 12:30 год. в Свято-Преображенському храмі селища Стара Вижівка."Просимо всіх належним чином зустріти та провести в останню дорого загиблого воїна Андрія Вареника!" - наголосив Василь Камінський.

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