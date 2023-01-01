Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
Сьогодні, 09:30
Сьогодні, 9 лютого, у Старовижівській громаді зустрінуть загиблого військовослужбовця Андрія Вареника.
Про це повідомив голова громади Василь Камінський.
"Тіло загиблого Героя Андрія Вареника прибуде до нашого селища орієнтовно о 10:30 год. Далі колона з тілом загиблого по вулиці Володимирська вирушить до будинку, де проживав Андрій. Потім через проспект Молодіжний траурна процесія вирушить до площі Миру, де о 12:00 год. відбудеться громадська панахида", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відспівування Героя буде проходити о 12:30 год. в Свято-Преображенському храмі селища Стара Вижівка.
"Просимо всіх належним чином зустріти та провести в останню дорого загиблого воїна Андрія Вареника!" - наголосив Василь Камінський.
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Про це повідомив голова громади Василь Камінський.
"Тіло загиблого Героя Андрія Вареника прибуде до нашого селища орієнтовно о 10:30 год. Далі колона з тілом загиблого по вулиці Володимирська вирушить до будинку, де проживав Андрій. Потім через проспект Молодіжний траурна процесія вирушить до площі Миру, де о 12:00 год. відбудеться громадська панахида", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відспівування Героя буде проходити о 12:30 год. в Свято-Преображенському храмі селища Стара Вижівка.
"Просимо всіх належним чином зустріти та провести в останню дорого загиблого воїна Андрія Вареника!" - наголосив Василь Камінський.
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