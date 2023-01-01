На Волині водій шкільного автобуса поїхав на червоне світло та зіткнувся з потягом





Про це пише



Як повідомляють рятувальники, при слідуванні поїзда сталося зіткнення з автобусом марки "Еталон", який проігнорував червоний сигнал.

В автобусі перебував водій та вчитель, потерпілих немає.



На місце події було направлено 1-й хід 18 пожежно-рятувальної частини смт. Іваничі. За допомогою пневматичної подушки, гідравлічних ножниць та шанцевого інструменту було здійснено деблокування та буксирування шкільного автобуса з залізничного переїзду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9-го лютого близько 16:00 у селі Іванівка Іваничівської громади на залізничному переїзді шкільний автобус зіткнувся з потягом.Про це пише БУГ Як повідомляють рятувальники, при слідуванні поїзда сталося зіткнення з автобусом марки "Еталон", який проігнорував червоний сигнал.В автобусі перебував водій та вчитель, потерпілих немає.На місце події було направлено 1-й хід 18 пожежно-рятувальної частини смт. Іваничі. За допомогою пневматичної подушки, гідравлічних ножниць та шанцевого інструменту було здійснено деблокування та буксирування шкільного автобуса з залізничного переїзду.

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