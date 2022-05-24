10 лютого на Волині: гортаючи календар

10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає 64-річчя відомий журналіст, професійний фотограф, член національної спілки журналістів України Валерій Мельник (на фото).

Також святкує журналістка Іванна Мартинів.

Іменинники 10 лютого – Феодосій, Юхим, Георгій, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.

Окрім того, за народними традиціями, 10 лютого відзначають день народження Домового - єдиного представника "нечисті", який дружить з людьми.

Наші предки вірили, що з цим міфічним створінням у господарів будинку мають бути дружні стосунки. Для того, аби подружитися з Домовиком, вночі цього дня заведено пригощати і задобрювати Домового, ставити йому їжу на тарілочці - кашу, цукор, варення, хліб.

Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, невичерпної наснаги й успіхів у праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 9 лютого
09 лютий, 23:08
На Волині водій шкільного автобуса поїхав на червоне світло та зіткнувся з потягом
09 лютий, 22:46
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні біля тисячі танків
09 лютий, 22:15
Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО
09 лютий, 22:04
Схожі новини
31 січня на Волині: гортаючи календар 31 січня на Волині: гортаючи календар
31 січень, 00:00
7 січня на Волині: гортаючи календар 7 січня на Волині: гортаючи календар
07 січень, 00:00
24 травня на Волині: гортаючи календар 24 травня на Волині: гортаючи календар
24 травень, 2022, 00:00
30 серпня на Волині: гортаючи календар 30 серпня на Волині: гортаючи календар
30 серпень, 2021, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 9 лютого
09 лютий, 23:08
 0
На Волині водій шкільного автобуса поїхав на червоне світло та зіткнувся з потягом
09 лютий, 22:46
 0
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні біля тисячі танків
09 лютий, 22:15
 0
Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО
09 лютий, 22:04
 0
Медіа
відео
1/8