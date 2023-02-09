Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні біля тисячі танків

Володимира Путіна.



Про це пише



Oryx, веб-сайт розвідки з відкритим кодом, збирав візуальні докази втрат військової техніки в Україні з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.



Цього тижня група заявила, що підтвердила 1000 різних втрат російських танків під час війни. Зазначається, що ще 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджено та 65 покинуто.



Ця сума не включає втрати, які Oryx не зміг візуально підтвердити, сказав Якуб Яновський, військовий аналітик, який пише блог Oryx. За його оцінками, фактичні втрати можуть бути близько 2000 танків.



“Росія почала війну, маючи приблизно 3000 оперативних танків... тож є хороший шанс, що Росія втратила половину (своїх) танків, які можна використовувати”, — сказав Яновський.



Танки були основною темою російського вторгнення в Україну і розглядаються як ключові для Росії чи України для захоплення території на полі бою.



За підрахунками Oryx, понад 500 танків, які Україна захопила у Росії, перекривають 459 танків, які вона втратила.



І ще танки їдуть в Україну. З минулого місяця Київ отримав сучасні танки від Німеччини, США, Британії та інших західних партнерів.



Більше того, ці танки вважаються технологічно кращими за ті, які має Росія.



Українські офіційні особи неодноразово просили своїх західних союзників надати сучасні бойові танки, які можна було б використовувати не лише для оборони їхніх нинішніх позицій, але й для ведення бою з ворогом.



Всього за кілька місяців війни аналітики помітили недолік конструкції російських танків, через який один протитанковий снаряд міг підірвати їхні сховища боєприпасів. Часто наступний вибух зриває вежі російських танків у так званому «ефекті гнізда в ящику».



Експерти також відзначили, що перед війною російська бронетехніка погано обслуговувалась.



Яновський сказав, що Москва мала в резерві близько 4000 танків до початку війни.



«На папері у Росії все ще є багато танків, але багато з них не зберігалися належним чином, і їх, можливо, буде важко швидко відновити», — сказав він.



Навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути приведені в дію, Москва все ще втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил, сказав Яновський.



Раніше Яновський заявив CNN, що виробництво нових резервних танків буде складним для Москви.



«Через санкції їм, можливо, доведеться замінити датчики та електроніку неякісними альтернативами, і кількість, яку вони можуть виробити в найближчій перспективі, є лише часткою того, що вони втрачають», – сказав він у вересні.



Загальна сума втрат російської техніки – якщо до танків додати БМП, БТР та іншу техніку – становить майже 9100 одиниць, йдеться на сайті Oryx.



Загальні втрати техніки в Україні становлять 2934 одиниці.



Нагадаємо, зустріч “танкової коаліції” відбудеться наступного тижня. До коаліції планується залучити якомога більше країн.



Раніше повідомлялось, що до літа 2023 року в Україну приїдуть 20-25 танків Leopard-1. А на початку 2024 року Україна має отримати ще до 80 танків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до інформації, зібраної моніторинговою групою, Росія потенційно втратила до половини всього свого оперативного танкового парку з початку війни в Україні, оскільки її військові намагаються досягти цілей вторгненняПро це пише LB.ua з посиланням на CNN.Oryx, веб-сайт розвідки з відкритим кодом, збирав візуальні докази втрат військової техніки в Україні з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.Цього тижня група заявила, що підтвердила 1000 різних втрат російських танків під час війни. Зазначається, що ще 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджено та 65 покинуто.Ця сума не включає втрати, які Oryx не зміг візуально підтвердити, сказав Якуб Яновський, військовий аналітик, який пише блог Oryx. За його оцінками, фактичні втрати можуть бути близько 2000 танків.“Росія почала війну, маючи приблизно 3000 оперативних танків... тож є хороший шанс, що Росія втратила половину (своїх) танків, які можна використовувати”, — сказав Яновський.Танки були основною темою російського вторгнення в Україну і розглядаються як ключові для Росії чи України для захоплення території на полі бою.За підрахунками Oryx, понад 500 танків, які Україна захопила у Росії, перекривають 459 танків, які вона втратила.І ще танки їдуть в Україну. З минулого місяця Київ отримав сучасні танки від Німеччини, США, Британії та інших західних партнерів.Більше того, ці танки вважаються технологічно кращими за ті, які має Росія.Українські офіційні особи неодноразово просили своїх західних союзників надати сучасні бойові танки, які можна було б використовувати не лише для оборони їхніх нинішніх позицій, але й для ведення бою з ворогом.Всього за кілька місяців війни аналітики помітили недолік конструкції російських танків, через який один протитанковий снаряд міг підірвати їхні сховища боєприпасів. Часто наступний вибух зриває вежі російських танків у так званому «ефекті гнізда в ящику».Експерти також відзначили, що перед війною російська бронетехніка погано обслуговувалась.Яновський сказав, що Москва мала в резерві близько 4000 танків до початку війни.«На папері у Росії все ще є багато танків, але багато з них не зберігалися належним чином, і їх, можливо, буде важко швидко відновити», — сказав він.Навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути приведені в дію, Москва все ще втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил, сказав Яновський.Раніше Яновський заявив CNN, що виробництво нових резервних танків буде складним для Москви.«Через санкції їм, можливо, доведеться замінити датчики та електроніку неякісними альтернативами, і кількість, яку вони можуть виробити в найближчій перспективі, є лише часткою того, що вони втрачають», – сказав він у вересні.Загальна сума втрат російської техніки – якщо до танків додати БМП, БТР та іншу техніку – становить майже 9100 одиниць, йдеться на сайті Oryx.Загальні втрати техніки в Україні становлять 2934 одиниці.Нагадаємо, зустріч “танкової коаліції” відбудеться наступного тижня. До коаліції планується залучити якомога більше країн.Раніше повідомлялось, що до літа 2023 року в Україну приїдуть 20-25 танків Leopard-1. А на початку 2024 року Україна має отримати ще до 80 танків.

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