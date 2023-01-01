Росіяни влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України, – Укренерго

Росіяни влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України, – Укренерго
Триває 14-та масована терористична ракетна атака на енергосистему України, через що можливі перебої зі світлом.

Про це повідомляє "Укренерго".

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Львівщину атакують ракетами
Сьогодні, 10:55
Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко
Сьогодні, 10:48
Росіяни влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України, – Укренерго
Сьогодні, 10:23
На Волині розшукують злодія, який обікрав магазин
Сьогодні, 10:10
Україна офіційно попросила Нідерланди про винищувачі F-16
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
У Хмельницькому пролунав вибух У Хмельницькому пролунав вибух
Сьогодні, 11:00
Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко
Сьогодні, 10:48
Україна офіційно попросила Нідерланди про винищувачі F-16 Україна офіційно попросила Нідерланди про винищувачі F-16
Сьогодні, 09:55
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Хмельницькому пролунав вибух
Сьогодні, 11:00
 0
Львівщину атакують ракетами
Сьогодні, 10:55
 0
Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко
Сьогодні, 10:48
 0
Росіяни влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України, – Укренерго
Сьогодні, 10:23
 0
На Волині розшукують злодія, який обікрав магазин
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8