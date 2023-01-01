Росіяни влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України, – Укренерго





Про це повідомляє



"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", - йдеться в повідомленні.



Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.



Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває 14-та масована терористична ракетна атака на енергосистему України, через що можливі перебої зі світлом.Про це повідомляє "Укренерго" "На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", - йдеться в повідомленні.Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

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