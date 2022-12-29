Львівщину атакують ракетами





Про це розповів голова ОВА Максим Козицький.



"У Львівській області працює ППО", - написав він.



Козицький закликає жителів Львівщини залишатися в укриттях.



Він попередив, що у Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 лютого, вранці, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи.Про це розповів голова ОВА"У Львівській області працює ППО", - написав він.Козицький закликає жителів Львівщини залишатися в укриттях.Він попередив, що у Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.

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