Львівщину атакують ракетами
Сьогодні, 10:55
Сьогодні, 10 лютого, вранці, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи.
Про це розповів голова ОВА Максим Козицький.
"У Львівській області працює ППО", - написав він.
Козицький закликає жителів Львівщини залишатися в укриттях.
Він попередив, що у Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.
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Про це розповів голова ОВА Максим Козицький.
"У Львівській області працює ППО", - написав він.
Козицький закликає жителів Львівщини залишатися в укриттях.
Він попередив, що у Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.
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