Львівщину атакують ракетами

Львівщину атакують ракетами
Сьогодні, 10 лютого, вранці, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи.

Про це розповів голова ОВА Максим Козицький.

"У Львівській області працює ППО", - написав він.

Козицький закликає жителів Львівщини залишатися в укриттях.

Він попередив, що у Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні.


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Теги: Львівська область, ракетні удари
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