У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО

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Патрульні склали адміністративний матеріал на керманича, який скоїв ДТП
Вчора, 9 лютого, близько 22-ої години, на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault рухаючись у крайній лівій смузі не дотримався безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті цього транспортний засіб здійснив зіткнення з автомобілем марки Toyota.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На водія транспортного засобу поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Вчора, 9 лютого, близько 22-ої години, на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault рухаючись у крайній лівій смузі не дотримався безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті цього транспортний засіб здійснив зіткнення з автомобілем марки Toyota.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На водія транспортного засобу поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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