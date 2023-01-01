У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО

Патрульні склали адміністративний матеріал на керманича, який скоїв ДТПВчора, 9 лютого, близько 22-ої години, на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault рухаючись у крайній лівій смузі не дотримався безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті цього транспортний засіб здійснив зіткнення з автомобілем марки Toyota.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На водія транспортного засобу поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.