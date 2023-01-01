У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО

У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Патрульні склали адміністративний матеріал на керманича, який скоїв ДТП

Вчора, 9 лютого, близько 22-ої години, на вулиці Львівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault рухаючись у крайній лівій смузі не дотримався безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті цього транспортний засіб здійснив зіткнення з автомобілем марки Toyota.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На водія транспортного засобу поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький
Сьогодні, 15:03
«Рідним сказала, де я, коли вже тиждень була на фронті», – госпітальєрка з Волині
Сьогодні, 14:55
Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду
Сьогодні, 14:20
ЗСУ збили 61 російську крилату ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО
08 лютий, 10:22
На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО
07 лютий, 10:02
У Луцьку легковик зіткнувся з тролейбусом: утворився затор У Луцьку легковик зіткнувся з тролейбусом: утворився затор
03 лютий, 19:20
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО
02 лютий, 20:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький
Сьогодні, 15:03
 0
«Рідним сказала, де я, коли вже тиждень була на фронті», – госпітальєрка з Волині
Сьогодні, 14:55
 0
Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду
Сьогодні, 14:20
 0
ЗСУ збили 61 російську крилату ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8