У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною
Сьогодні, 15:53
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 14 години, на проспекті Відродження у Луцьку.
Про це повідомили у поліції Волині.
67-річний водій Ford скоїв наїзд на жінку з 6-річною дитиною, які переходили дорогу по пішохідному переході.
Наразі потерпілі проходять обстеження у лікарні. На місці аварії працює слідчо-оперативна група Луцького РУП, всі обставини з‘ясовують слідчі.
Відомості внесуть до ЄРДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у поліції Волині.
67-річний водій Ford скоїв наїзд на жінку з 6-річною дитиною, які переходили дорогу по пішохідному переході.
Наразі потерпілі проходять обстеження у лікарні. На місці аварії працює слідчо-оперативна група Луцького РУП, всі обставини з‘ясовують слідчі.
Відомості внесуть до ЄРДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик
Сьогодні, 15:58
У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною
Сьогодні, 15:53
Скільки танків Україна отримає в першій хвилі
Сьогодні, 15:48
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
Медіа