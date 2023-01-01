У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною





Про це повідомили у поліції Волині.



67-річний водій Ford скоїв наїзд на жінку з 6-річною дитиною, які переходили дорогу по пішохідному переході.



Наразі потерпілі проходять обстеження у лікарні. На місці аварії працює слідчо-оперативна група Луцького РУП, всі обставини з‘ясовують слідчі.



Відомості внесуть до ЄРДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 14 години, на проспекті Відродження у Луцьку.Про це повідомили у поліції Волині.67-річний водій Ford скоїв наїзд на жінку з 6-річною дитиною, які переходили дорогу по пішохідному переході.Наразі потерпілі проходять обстеження у лікарні. На місці аварії працює слідчо-оперативна група Луцького РУП, всі обставини з‘ясовують слідчі.Відомості внесуть до ЄРДР.

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