У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною

У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 14 години, на проспекті Відродження у Луцьку.

Про це повідомили у поліції Волині.

67-річний водій Ford скоїв наїзд на жінку з 6-річною дитиною, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Наразі потерпілі проходять обстеження у лікарні. На місці аварії працює слідчо-оперативна група Луцького РУП, всі обставини з‘ясовують слідчі.

Відомості внесуть до ЄРДР.

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Теги: ДТП, Луцьк
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