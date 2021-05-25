У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів російський літак-розвідник

У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів російський літак-розвідник
У Білорусі вже втретє за день повідомляють про зліт російського літака-розвідника. Також злетів потенційний носій гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У ВКС РФ піднявся у небо о 16:07 з аеродрому Мачулищі.

Зліт винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", зафіксовано о 16:11.

Ще один МіГ-31К злетів з аеродрому Мачулищі о 16:18.

Потім ще один літак злетів з аеродрому Мачулищі о 16:25. Зазначається, що це можливо 3-й МіГ-31К ВКС РФ.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено по всій території нашої країни.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, літаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів російський літак-розвідник
Сьогодні, 16:40
Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик
Сьогодні, 15:58
У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною
Сьогодні, 15:53
Скільки танків Україна отримає в першій хвилі
Сьогодні, 15:48
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
05 лютий, 11:18
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
25 травень, 2021, 10:15
Погуляйко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО Погуляйко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО
09 лютий, 11:26
У Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією У Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією
06 лютий, 06:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів російський літак-розвідник
Сьогодні, 16:40
 0
Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик
Сьогодні, 15:58
 0
У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною
Сьогодні, 15:53
 0
Скільки танків Україна отримає в першій хвилі
Сьогодні, 15:48
 0
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8