У якому стані перебувають мама з дитиною, яких збили у Луцьку на переході





Про це у коментарі виданню Станіслав Лінік.



Нагадаємо, ДТП трапилося у п'ятницю, 10 лютого близько 14 години, на проспекті Відродження у Луцьку. 67-річний водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на жінку з 6-річною дитиною, які переходили дорогу по пішохідному переході.



«Мама з переломом кісток правої гомілки доставлена у міську клінічну лікарню. Дитину з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» госпіталізували у дитячу обласну лікарню», - інформує Лінік.



До слова, медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинства Ігор Дородних у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маму і дитину, яких на пішохідному переході у Луцьку збила автівка , госпіталізували до лікарень. У мами - відкритий перелом, а у дитини - закрита черепно-мозкова травма.Про це у коментарі виданню ВСН повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофНагадаємо, ДТП трапилося у п'ятницю, 10 лютого близько 14 години, на проспекті Відродження у Луцьку. 67-річний водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на жінку з 6-річною дитиною, які переходили дорогу по пішохідному переході.«Мама з переломом кісток правої гомілки доставлена у міську клінічну лікарню. Дитину з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» госпіталізували у дитячу обласну лікарню», - інформує Лінік.До слова, медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинствау коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив, що дівчинка перебуває у свідомості, їй робитимуть томографію , триває діагостичний процес.

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