Добрі новини від ВолиньPost за 17 лютого
17 лютий, 23:17
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 17 лютого, ми писали про таке:
Пенсії у березні зростуть щонайменше на 18%: для кого саме
Під час березневої індексації українські пенсії збільшаться як мінімум на 18%.
В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення:
• за віком;
• інвалідністю;
• втратою годувальника;
• за вислугу років;
• страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Латвія передаватиме конфісковані у п'яних водіїв автівки на потреби України
Сейм Латвії у четвер, 16 лютого, в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.
ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет
Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:
• особового складу – 141 260 (+800) осіб;
• танків – 3298 (+2) одиниць;
• бойових броньованих машин – 6 520 (+3) одиниць;
• артилерійських систем – 2 322 (+16) одиниці;
• РСЗВ – 467 (+1) одиниць;
• засобів ППО – 241 (+2) одиниця;
• літаків – 298 (+0) одиниць;
• гелікоптерів – 287 (+0) одиниць;
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1) одиниць;
• крилатих ракет – 871 (+14) одиниць;
• кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць;
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) одиниць;
• спеціальної техніки – 221 (+2) одиниця.
«Раніше нас знали як шрот у Підгайцях»: директор Automira – про розвиток компанії
Постачальник автозапчастин Automira на ринку – понад 10 років. Раніше водії та водійки знали компанію як «шрот у Підгайцях», де можна придбати оригінальні вживані деталі. Нині тут продають нові автозапчастини здебільшого кузовного профілю: оптика, ліхтарі, крила, капоти та бампери, а асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань. В Automira з гордістю запевняють: модельний ряд автівок на волинських дорогах детально вивчали, тож асортимент підготували відповідний.
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Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»
Двоє юних лучан Богдан Оличенко та Артем Степанов, які раніше виступали за юнацькі команди «Шахтаря», підписали мюнхенська «Баварія» та леверкузенський «Байєр».
Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО
14 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка було спекотно. Концерт, який влаштували до Дня закоханих, зібрав аншлаг.
Романтична атмосфера запанувала у театрі ще при вході. Глядачі тішились, що попри всі складнощі мають змогу насолодитись мистецтвом, запевняючи, що кохання переможе і війну.
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Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
В неволі Людмила Кравчук пробула 6 місяців і тиждень. Увесь цей час вона не знала, що коїться в рідній країні, як живуть її найдорожчі люди.
Жінці жодного разу не дали зателефонувати додому. Єдиною звісточкою, яку їй вдалося відправити донькам, був лист. Щоправда, до адресата він потрапив на початку червня, через три місяці з дня відправлення.
З рідними Людмила побачилася в середині жовтня минулого року, коли після чергового обміну прикордонниця ступила на рідну землю.
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Через кілька місяців, пройшовши курс відновлення та реабілітації військовослужбовиця повернулася у Луцьк. Зараз проходить службу у відділі соціально-гуманітарного забезпечення Волинського прикордонного загону.
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Столичний театр «Дах» представив у Луцьку камерну оперу «Стус: Перехожий»
У Луцькому палаці культури київський театр «ДАХ» ввечері 16 лютого презентував музично-театральне дійство «Стус: Перехожий». Актори приїхали на запрошення місцевої івент агенції за підтримки соціально відповідального бізнесу.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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Наприклад, сьогодні, 17 лютого, ми писали про таке:
Пенсії у березні зростуть щонайменше на 18%: для кого саме
Під час березневої індексації українські пенсії збільшаться як мінімум на 18%.
В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення:
• за віком;
• інвалідністю;
• втратою годувальника;
• за вислугу років;
• страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Латвія передаватиме конфісковані у п'яних водіїв автівки на потреби України
Сейм Латвії у четвер, 16 лютого, в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.
ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет
Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:
• особового складу – 141 260 (+800) осіб;
• танків – 3298 (+2) одиниць;
• бойових броньованих машин – 6 520 (+3) одиниць;
• артилерійських систем – 2 322 (+16) одиниці;
• РСЗВ – 467 (+1) одиниць;
• засобів ППО – 241 (+2) одиниця;
• літаків – 298 (+0) одиниць;
• гелікоптерів – 287 (+0) одиниць;
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1) одиниць;
• крилатих ракет – 871 (+14) одиниць;
• кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць;
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) одиниць;
• спеціальної техніки – 221 (+2) одиниця.
«Раніше нас знали як шрот у Підгайцях»: директор Automira – про розвиток компанії
Постачальник автозапчастин Automira на ринку – понад 10 років. Раніше водії та водійки знали компанію як «шрот у Підгайцях», де можна придбати оригінальні вживані деталі. Нині тут продають нові автозапчастини здебільшого кузовного профілю: оптика, ліхтарі, крила, капоти та бампери, а асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань. В Automira з гордістю запевняють: модельний ряд автівок на волинських дорогах детально вивчали, тож асортимент підготували відповідний.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»
Двоє юних лучан Богдан Оличенко та Артем Степанов, які раніше виступали за юнацькі команди «Шахтаря», підписали мюнхенська «Баварія» та леверкузенський «Байєр».
Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО
14 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка було спекотно. Концерт, який влаштували до Дня закоханих, зібрав аншлаг.
Романтична атмосфера запанувала у театрі ще при вході. Глядачі тішились, що попри всі складнощі мають змогу насолодитись мистецтвом, запевняючи, що кохання переможе і війну.
Аби переглянути фото на відео, натисніть на заголовок
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
В неволі Людмила Кравчук пробула 6 місяців і тиждень. Увесь цей час вона не знала, що коїться в рідній країні, як живуть її найдорожчі люди.
Жінці жодного разу не дали зателефонувати додому. Єдиною звісточкою, яку їй вдалося відправити донькам, був лист. Щоправда, до адресата він потрапив на початку червня, через три місяці з дня відправлення.
З рідними Людмила побачилася в середині жовтня минулого року, коли після чергового обміну прикордонниця ступила на рідну землю.
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Через кілька місяців, пройшовши курс відновлення та реабілітації військовослужбовиця повернулася у Луцьк. Зараз проходить службу у відділі соціально-гуманітарного забезпечення Волинського прикордонного загону.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Столичний театр «Дах» представив у Луцьку камерну оперу «Стус: Перехожий»
У Луцькому палаці культури київський театр «ДАХ» ввечері 16 лютого презентував музично-театральне дійство «Стус: Перехожий». Актори приїхали на запрошення місцевої івент агенції за підтримки соціально відповідального бізнесу.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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