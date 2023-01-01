Добрі новини від ВолиньPost за 17 лютого

Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Під час березневої індексації українські пенсії збільшаться як мінімум на 18%.• за віком;• інвалідністю;• втратою годувальника;• за вислугу років;• страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.Сейм Латвії у четвер, 16 лютого, в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:• особового складу – 141 260 (+800) осіб;• танків – 3298 (+2) одиниць;• бойових броньованих машин – 6 520 (+3) одиниць;• артилерійських систем – 2 322 (+16) одиниці;• РСЗВ – 467 (+1) одиниць;• засобів ППО – 241 (+2) одиниця;• літаків – 298 (+0) одиниць;• гелікоптерів – 287 (+0) одиниць;• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1) одиниць;• крилатих ракет – 871 (+14) одиниць;• кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць;• автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) одиниць;• спеціальної техніки – 221 (+2) одиниця.Постачальник автозапчастинна ринку – понад 10 років. Раніше водії та водійки знали компанію як «шрот у Підгайцях», де можна придбати оригінальні вживані деталі. Нині тут продають нові автозапчастини здебільшого кузовного профілю: оптика, ліхтарі, крила, капоти та бампери, а асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань. В Automira з гордістю запевняють: модельний ряд автівок на волинських дорогах детально вивчали, тож асортимент підготували відповідний.Двоє юних лучанта, які раніше виступали за юнацькі команди «Шахтаря», підписали мюнхенська «Баварія» та леверкузенський «Байєр».14 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка було спекотно. Концерт, який влаштували до Дня закоханих, зібрав аншлаг.Романтична атмосфера запанувала у театрі ще при вході. Глядачі тішились, що попри всі складнощі мають змогу насолодитись мистецтвом, запевняючи, що кохання переможе і війну.В неволіпробула 6 місяців і тиждень. Увесь цей час вона не знала, що коїться в рідній країні, як живуть її найдорожчі люди.Жінці жодного разу не дали зателефонувати додому. Єдиною звісточкою, яку їй вдалося відправити донькам, був лист. Щоправда, до адресата він потрапив на початку червня, через три місяці з дня відправлення.З рідними Людмила побачилася в середині жовтня минулого року, коли після чергового обміну прикордонниця ступила на рідну землю.Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТОЧерез кілька місяців, пройшовши курс відновлення та реабілітації військовослужбовиця повернулася у Луцьк. Зараз проходить службу у відділі соціально-гуманітарного забезпечення Волинського прикордонного загону.У Луцькому палаці культури київський театр «ДАХ» ввечері 16 лютого презентував музично-театральне дійство «Стус: Перехожий». Актори приїхали на запрошення місцевої івент агенції за підтримки соціально відповідального бізнесу.