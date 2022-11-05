Волинь попрощалася із загиблим воїном Олександром Парфелюком

Волинь попрощалася із загиблим воїном Олександром Парфелюком
У четвер, 16 лютого, у селі Клітицьк, що на Камінь-Каширщині, віддали останню шану загиблому Герою Олександру Парфелюку.

Про це пишуть на сайті Камінь-Каширського благочиння.

Чин заупокійного відспівування очолив благочинний Камінь-Каширської округи протоієрей Стефан Михалюк у співслужінні священників УПЦ сусідніх парафій.

«До останнього свого подиху покійний Воїн Олександр лишався вірний своєму покликанню – захисту від нашестя ворогів-ординців рідної України», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Олександр Парфелюк загинув внаслідок артобстрілу на Харківщині. Бійцю було лише 24 роки.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Олександро Парфелюк, втрати, прощання, Волинь
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