Волинь попрощалася із загиблим воїном Олександром Парфелюком

Олександру Парфелюку.



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Чин заупокійного відспівування очолив благочинний Камінь-Каширської округи протоієрей Стефан Михалюк у співслужінні священників УПЦ сусідніх парафій.



«До останнього свого подиху покійний Воїн Олександр лишався вірний своєму покликанню – захисту від нашестя ворогів-ординців рідної України», – йдеться у дописі.



Нагадаємо,







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 16 лютого, у селі Клітицьк, що на Камінь-Каширщині, віддали останню шану загиблому ГероюПро це пишуть на сайті Камінь-Каширського благочиння.Чин заупокійного відспівування очолив благочинний Камінь-Каширської округи протоієрейу співслужінні священників УПЦ сусідніх парафій.«До останнього свого подиху покійний Воїн Олександр лишався вірний своєму покликанню – захисту від нашестя ворогів-ординців рідної України», – йдеться у дописі.Нагадаємо, Олександр Парфелюк загинув внаслідок артобстрілу на Харківщині. Бійцю було лише 24 роки.

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