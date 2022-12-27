Ірина Верещук із робочим візитом перебуває на Волині

Ірина Верещук із робочим візитом перебуває на Волині
У Луцьку реконструюють учбовий корпус під житло для внутрішніх переселенців. Із ходом будівельних робіт ознайомилась віцепрем’єрка України-міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, яка сьогодні, 18 лютого, перебуває на Волині.

Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму Телеграм-каналі.

«Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб реалізовує НЕФКО за кошти Європейського Союзу. Загалом проєктом передбачено утеплення та оздоблення фасадів, заміну покрівлі, внутрішні роботи, перепланування площ під кухні, душові кімнати, заміна склопакетів, влаштування мереж водопостачання та водовідведення, електроосвітлення, систем опалення, вентиляції та кондиціонування», – йдеться у повідомленні.

Ірина Верещук із робочим візитом перебуває на Волині
Ірина Верещук із робочим візитом перебуває на Волині

Тож Ірина Верещук ознайомилась із візуалізацією проєкту, поспілкувалась із головним підрядником та оглянула будівельні роботи. Щодня на будмайданчику працює понад 60 людей, тож завершити та здати об’єкт планують до кінця червня 2023 року. Як наслідок, це дозволить забезпечити дахом над головою 180 осіб.


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Теги: Ірина Верещук, ЛНТУ, ВПО, Волинь
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