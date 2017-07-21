Кількість жертв землетрусу в Туреччині і Сирії перевищила 45 тисяч
Сьогодні, 15:15
Понад 45 000 людей загинули в результаті землетрусу, що стався в Туреччині і Сирії, і очікується, що кількість жертв зросте ще більше.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 особи, в той час як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих. Кількість жертв у Сирії не змінюється вже кілька днів.
У той час як багато міжнародних рятувальних команд залишили величезну зону землетрусу, місцеві команди в суботу продовжували пошуки в зруйнованих будівлях, сподіваючись знайти тих, хто вижив, незважаючи на всі труднощі. Експерти кажуть, що більшість порятунків відбувається протягом 24 годин після землетрусу.
Через дванадцять днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак'я на півдні Туреччини в суботу, через 296 годин після землетрусу.
Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури.
У сусідній Сирії, вже зруйнованій більш ніж десятирічною громадянською війною, більшість жертв припадає на північний захід, територію, контрольовану повстанцями, які воюють з президентом Башаром Асадом - конфлікт, який ускладнив зусилля з надання допомоги людям, що постраждали від землетрусу.
Ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.
Сім'ї, які все ще чекають на своїх родичів у Туреччині, дедалі більше обурюються тим, що вони вважають корумпованою будівельною практикою і глибоко недосконалим міським розвитком, що призвело до руйнування тисяч будинків і підприємств.
Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.
У четвер Організація Об'єднаних Націй закликала виділити понад 1 мільярд доларів на операцію з надання допомоги Туреччині, а також оголосила заклик про виділення 400 мільйонів доларів для сирійців.
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Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 особи, в той час як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих. Кількість жертв у Сирії не змінюється вже кілька днів.
У той час як багато міжнародних рятувальних команд залишили величезну зону землетрусу, місцеві команди в суботу продовжували пошуки в зруйнованих будівлях, сподіваючись знайти тих, хто вижив, незважаючи на всі труднощі. Експерти кажуть, що більшість порятунків відбувається протягом 24 годин після землетрусу.
Через дванадцять днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак'я на півдні Туреччини в суботу, через 296 годин після землетрусу.
Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури.
У сусідній Сирії, вже зруйнованій більш ніж десятирічною громадянською війною, більшість жертв припадає на північний захід, територію, контрольовану повстанцями, які воюють з президентом Башаром Асадом - конфлікт, який ускладнив зусилля з надання допомоги людям, що постраждали від землетрусу.
Ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.
Сім'ї, які все ще чекають на своїх родичів у Туреччині, дедалі більше обурюються тим, що вони вважають корумпованою будівельною практикою і глибоко недосконалим міським розвитком, що призвело до руйнування тисяч будинків і підприємств.
Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.
У четвер Організація Об'єднаних Націй закликала виділити понад 1 мільярд доларів на операцію з надання допомоги Туреччині, а також оголосила заклик про виділення 400 мільйонів доларів для сирійців.
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