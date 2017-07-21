Кількість жертв землетрусу в Туреччині і Сирії перевищила 45 тисяч





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Кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 особи, в той час як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих. Кількість жертв у Сирії не змінюється вже кілька днів.



У той час як багато міжнародних рятувальних команд залишили величезну зону землетрусу, місцеві команди в суботу продовжували пошуки в зруйнованих будівлях, сподіваючись знайти тих, хто вижив, незважаючи на всі труднощі. Експерти кажуть, що більшість порятунків відбувається протягом 24 годин після землетрусу.



Через дванадцять днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак'я на півдні Туреччини в суботу, через 296 годин після землетрусу.



Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури.



У сусідній Сирії, вже зруйнованій більш ніж десятирічною громадянською війною, більшість жертв припадає на північний захід, територію, контрольовану повстанцями, які воюють з президентом Башаром Асадом - конфлікт, який ускладнив зусилля з надання допомоги людям, що постраждали від землетрусу.



Ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.



Сім'ї, які все ще чекають на своїх родичів у Туреччині, дедалі більше обурюються тим, що вони вважають корумпованою будівельною практикою і глибоко недосконалим міським розвитком, що призвело до руйнування тисяч будинків і підприємств.



Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.



У четвер Організація Об'єднаних Націй закликала виділити понад 1 мільярд доларів на операцію з надання допомоги Туреччині, а також оголосила заклик про виділення 400 мільйонів доларів для сирійців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 45 000 людей загинули в результаті землетрусу, що стався в Туреччині і Сирії, і очікується, що кількість жертв зросте ще більше.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє Reuters Кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 особи, в той час як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих. Кількість жертв у Сирії не змінюється вже кілька днів.У той час як багато міжнародних рятувальних команд залишили величезну зону землетрусу, місцеві команди в суботу продовжували пошуки в зруйнованих будівлях, сподіваючись знайти тих, хто вижив, незважаючи на всі труднощі. Експерти кажуть, що більшість порятунків відбувається протягом 24 годин після землетрусу.Через дванадцять днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак'я на півдні Туреччини в суботу, через 296 годин після землетрусу.Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури.У сусідній Сирії, вже зруйнованій більш ніж десятирічною громадянською війною, більшість жертв припадає на північний захід, територію, контрольовану повстанцями, які воюють з президентом Башаром Асадом - конфлікт, який ускладнив зусилля з надання допомоги людям, що постраждали від землетрусу.Ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.Сім'ї, які все ще чекають на своїх родичів у Туреччині, дедалі більше обурюються тим, що вони вважають корумпованою будівельною практикою і глибоко недосконалим міським розвитком, що призвело до руйнування тисяч будинків і підприємств.Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.У четвер Організація Об'єднаних Націй закликала виділити понад 1 мільярд доларів на операцію з надання допомоги Туреччині, а також оголосила заклик про виділення 400 мільйонів доларів для сирійців.

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