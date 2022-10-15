Сьогодні, 18 лютого, Волинь прощатиметься з воїном Олександром Сидоруком
Сьогодні, 16:48
18 лютого о 18:00 у Ківерцівській громаді на вулицях Чкалова – Ціолковського зустрінуть тіло загиблого захисника Олександра Сидорука.
Про це повідомляють на сайті Ківерцівської громади.
Церемонія поховання відбудеться завтра, 19 лютого, о 10.00 год.
Маршрут траурного кортежу до храму:
вул. Ціолковського (від рідного дому) - Чкалова (до світлофора) - Київська - Літописна - Залізнична - Воровського - Луцька - Соборності - Володимирська - Свято - Миколаївська церква.
Маршрут траурного кортежу на кладовище:
Володимирська - Соборності - Степана Бандери - посадка в транспорт.
Поховають Героя Олександра Сидорука на Алеї Слави міського кладовища.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який віддав своє молоде життя за незалежність України», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють на сайті Ківерцівської громади.
Церемонія поховання відбудеться завтра, 19 лютого, о 10.00 год.
Маршрут траурного кортежу до храму:
вул. Ціолковського (від рідного дому) - Чкалова (до світлофора) - Київська - Літописна - Залізнична - Воровського - Луцька - Соборності - Володимирська - Свято - Миколаївська церква.
Маршрут траурного кортежу на кладовище:
Володимирська - Соборності - Степана Бандери - посадка в транспорт.
Поховають Героя Олександра Сидорука на Алеї Слави міського кладовища.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який віддав своє молоде життя за незалежність України», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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