Сьогодні, 18 лютого, Волинь прощатиметься з воїном Олександром Сидоруком

Олександра Сидорука.



Про це повідомляють на



Церемонія поховання відбудеться завтра, 19 лютого, о 10.00 год.



Маршрут траурного кортежу до храму:



вул. Ціолковського (від рідного дому) - Чкалова (до світлофора) - Київська - Літописна - Залізнична - Воровського - Луцька - Соборності - Володимирська - Свято - Миколаївська церква.



Маршрут траурного кортежу на кладовище:



Володимирська - Соборності - Степана Бандери - посадка в транспорт.



Поховають Героя Олександра Сидорука на Алеї Слави міського кладовища.



«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який віддав своє молоде життя за незалежність України», – йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 лютого о 18:00 у Ківерцівській громаді на вулицях Чкалова – Ціолковського зустрінуть тіло загиблого захисникаПро це повідомляють на сайті Ківерцівської громади.Церемонія поховання відбудеться завтра, 19 лютого, о 10.00 год.вул. Ціолковського (від рідного дому) - Чкалова (до світлофора) - Київська - Літописна - Залізнична - Воровського - Луцька - Соборності - Володимирська - Свято - Миколаївська церква.Володимирська - Соборності - Степана Бандери - посадка в транспорт.Поховають Героя Олександра Сидорука на Алеї Слави міського кладовища.«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Олександра, який віддав своє молоде життя за незалежність України», – йдеться у повідомленні.

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