Чому на Волинь приїхала віцепрем’єрка України і які її висновки

Віцепрем’єрка України-міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Україниу суботу, 18 лютого, перебуває з робочим візитом на Волині.У рамках візиту відбувся її брифінг для місцевих журналістів.Під час спілкування Ірина Верещук розповіла, що протягом дня вже мала декілька зустрічей у місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, проінспектувала реконструкцію навчального корпусу Луцького національного технічного університету під гуртожиток для переселенців, відвідала швейне підприємство, яке у Луцьку відкрила жінка з Маріуполя.За її словами, мета візиту – аудит і аналіз вже наявних результатів роботи держави і обласної влади щодо прийому і забезпечення комфорту переселенців, а також з’ясування резерву області – можливості приймати ВПО у перспективі.Ірина Верещук зауважила, що загалом задоволена побаченим і почутим від людей, з якими довелося спілкуватися на усіх локаціях.«Я бачу добру співпрацю з міжнародними і волонтерськими організаціями в області. До прикладу, українське представництво комітету Червоного Хреста продемонструвало хорошу координацію в підтримці психоневрологічних диспансерів і геріатричного центру, який ми сьогодні відвідували. А саме – взяли на себе оплату комунальних послуг. Йдеться про шість закладів. Крім того, інші міжнародні організації допомагають», – зауважила Верещук.Вона додала, що у геріатричному центрі їй сподобалося те, що людей тут не просто забезпечили житлом і доглядом:«Мені сподобалося, що закладена хороша програма, яка передбачає поселення не виключно переміщених осіб, а разом з місцевими мешканцями. Як результат – спільні позиції, у тому числі – на державність, мову, культуру, історію. Я бачила світлицю, прекрасну бібліотеку. Люди проводять разом час».Щодо резерву, то актуальна, насамперед, можливість області у майбутньому забезпечити прийом ВПО із числа маломобільних груп населення, тобто – у спеціалізованих закладах, геріатричних центрах.«Ми говорили про те, чи зможемо ще 50–100 людей привезти саме у геріатричні заклади. Так, зможемо. Зараз вже формується такий резерв», – зауважила віцепрем’єрка.Дуже важливо, додала вона, аби область не лише приймала ВПО, розміщувала їх, тобто надавала «ургентну» допомогу. Не менш важливі питання інтеграції, аби люди, які хочуть залишитися на Волині, змогли знайти роботу і житло для постійного проживання.Ірина Верещук подякувала волинянам за те, що гарно налагоджений механізм прийом ВПО і гостинність.