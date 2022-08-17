Ірина Верещук розповіла, чи будуватимуть на Волині модульні містечка для переселенців





Про це під час брифінгу у рамках робочого візиту на Волинь розповіла віцепрем’єрка України-міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



За її словами, вони задоволена тим, якими темпами та як відбувається реконструкція навчального корпусу Луцького національного технічного університету під соціальний гуртожиток для людей, які змушені були покинути домівки через війну. І це – гарний приклад співпраці області з міжнародними донорами.



«Говорити про будівництво модульних містечок на Волині недоцільно. Є потреба реконструювати, наприклад, гуртожитки, інші об’єкти, але не будувати модульне житло», – зауважила Ірина Верещук.



За її словами, у червні цього року вона має намір знову приїхати до Луцька на відкриття об’єкта ЛНТУ, який наразі реконструюють.



Нагадаємо, раніше ми писали, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині достатньо житлового фонду, який можна реконструювати піж помешкання для внутрішньо переміщених осіб. Тому у нашій області немає потреби у будівництві модульних містечок.Про це під час брифінгу у рамках робочого візиту на Волинь розповіла віцепрем’єрка України-міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територійЗа її словами, вони задоволена тим, якими темпами та як відбувається реконструкція навчального корпусу Луцького національного технічного університету під соціальний гуртожиток для людей, які змушені були покинути домівки через війну. І це – гарний приклад співпраці області з міжнародними донорами.«Говорити про будівництво модульних містечок на Волині недоцільно. Є потреба реконструювати, наприклад, гуртожитки, інші об’єкти, але не будувати модульне житло», – зауважила Ірина Верещук.За її словами, у червні цього року вона має намір знову приїхати до Луцька на відкриття об’єкта ЛНТУ, який наразі реконструюють.Нагадаємо, раніше ми писали, що у громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців

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