На Волині судили прикордонника, який хотів утекти до Польщі





Відповідний вирок виніс Шацький районний суд, передає



З матеріалів справи відомо, що торік у липні в патрульного групи дільничних інспекторів прикордонної служби Октая Б. виник умисел ухилитися від проходження служби. Перебуваючи в Одесі, він підробив посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.



20 липня прикордонник самовільно залишив місце служби у Харкові. Того ж дня, рухаючись автобусом сполученням Маріуполь-Варшава, він використав підроблені документи під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин». Підробку виявили, тому обвинувачений був затриманий працівниками ВВВБ.



У суді чоловік визнав свою вину по усіх епізодах. Він просив врахувати, що після евакуації з рідними добровільно прибув для його мобілізації у ЗСУ. До цього він проживав у Києві разом з мамою і рідною тіткою, які є пенміонерами, постійно хворіють та потребують догляду. Інших родичів, окрім нього, у них немає.



При призначенні покарання суд врахував, що 50-річний обвинувачений добровільно був призваний на військову службу по мобілізації. Документи підтвердили, що він постійно проживає з хворими матір'ю пенсійного віку та рідною тіткою, які тяжко хворіють на цукровий діабет та онкозахворювання відповідно.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Півтора року за ґратами проведе прикордонник, який без дозволу залишив місце служби та намагався втекти до Польщі, використовуючи підроблені документи.Відповідний вирок виніс Шацький районний суд, передає ІА Волинські новини З матеріалів справи відомо, що торік у липні в патрульного групи дільничних інспекторів прикордонної служби Октая Б. виник умисел ухилитися від проходження служби. Перебуваючи в Одесі, він підробив посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.20 липня прикордонник самовільно залишив місце служби у Харкові. Того ж дня, рухаючись автобусом сполученням Маріуполь-Варшава, він використав підроблені документи під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин». Підробку виявили, тому обвинувачений був затриманий працівниками ВВВБ.У суді чоловік визнав свою вину по усіх епізодах. Він просив врахувати, що після евакуації з рідними добровільно прибув для його мобілізації у ЗСУ. До цього він проживав у Києві разом з мамою і рідною тіткою, які є пенміонерами, постійно хворіють та потребують догляду. Інших родичів, окрім нього, у них немає.При призначенні покарання суд врахував, що 50-річний обвинувачений добровільно був призваний на військову службу по мобілізації. Документи підтвердили, що він постійно проживає з хворими матір'ю пенсійного віку та рідною тіткою, які тяжко хворіють на цукровий діабет та онкозахворювання відповідно.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.

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