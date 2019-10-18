На Волині судили прикордонника, який хотів утекти до Польщі

На Волині судили прикордонника, який хотів утекти до Польщі
Півтора року за ґратами проведе прикордонник, який без дозволу залишив місце служби та намагався втекти до Польщі, використовуючи підроблені документи.

Відповідний вирок виніс Шацький районний суд, передає ІА Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що торік у липні в патрульного групи дільничних інспекторів прикордонної служби Октая Б. виник умисел ухилитися від проходження служби. Перебуваючи в Одесі, він підробив посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.

20 липня прикордонник самовільно залишив місце служби у Харкові. Того ж дня, рухаючись автобусом сполученням Маріуполь-Варшава, він використав підроблені документи під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин». Підробку виявили, тому обвинувачений був затриманий працівниками ВВВБ.

У суді чоловік визнав свою вину по усіх епізодах. Він просив врахувати, що після евакуації з рідними добровільно прибув для його мобілізації у ЗСУ. До цього він проживав у Києві разом з мамою і рідною тіткою, які є пенміонерами, постійно хворіють та потребують догляду. Інших родичів, окрім нього, у них немає.

При призначенні покарання суд врахував, що 50-річний обвинувачений добровільно був призваний на військову службу по мобілізації. Документи підтвердили, що він постійно проживає з хворими матір'ю пенсійного віку та рідною тіткою, які тяжко хворіють на цукровий діабет та онкозахворювання відповідно.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.

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Теги: Дизертир, прикордонник, Польща
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