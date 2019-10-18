На Волині судили прикордонника, який хотів утекти до Польщі
Сьогодні, 16:07
Півтора року за ґратами проведе прикордонник, який без дозволу залишив місце служби та намагався втекти до Польщі, використовуючи підроблені документи.
Відповідний вирок виніс Шацький районний суд, передає ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що торік у липні в патрульного групи дільничних інспекторів прикордонної служби Октая Б. виник умисел ухилитися від проходження служби. Перебуваючи в Одесі, він підробив посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.
20 липня прикордонник самовільно залишив місце служби у Харкові. Того ж дня, рухаючись автобусом сполученням Маріуполь-Варшава, він використав підроблені документи під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин». Підробку виявили, тому обвинувачений був затриманий працівниками ВВВБ.
У суді чоловік визнав свою вину по усіх епізодах. Він просив врахувати, що після евакуації з рідними добровільно прибув для його мобілізації у ЗСУ. До цього він проживав у Києві разом з мамою і рідною тіткою, які є пенміонерами, постійно хворіють та потребують догляду. Інших родичів, окрім нього, у них немає.
При призначенні покарання суд врахував, що 50-річний обвинувачений добровільно був призваний на військову службу по мобілізації. Документи підтвердили, що він постійно проживає з хворими матір'ю пенсійного віку та рідною тіткою, які тяжко хворіють на цукровий діабет та онкозахворювання відповідно.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.
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Відповідний вирок виніс Шацький районний суд, передає ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що торік у липні в патрульного групи дільничних інспекторів прикордонної служби Октая Б. виник умисел ухилитися від проходження служби. Перебуваючи в Одесі, він підробив посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.
20 липня прикордонник самовільно залишив місце служби у Харкові. Того ж дня, рухаючись автобусом сполученням Маріуполь-Варшава, він використав підроблені документи під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин». Підробку виявили, тому обвинувачений був затриманий працівниками ВВВБ.
У суді чоловік визнав свою вину по усіх епізодах. Він просив врахувати, що після евакуації з рідними добровільно прибув для його мобілізації у ЗСУ. До цього він проживав у Києві разом з мамою і рідною тіткою, які є пенміонерами, постійно хворіють та потребують догляду. Інших родичів, окрім нього, у них немає.
При призначенні покарання суд врахував, що 50-річний обвинувачений добровільно був призваний на військову службу по мобілізації. Документи підтвердили, що він постійно проживає з хворими матір'ю пенсійного віку та рідною тіткою, які тяжко хворіють на цукровий діабет та онкозахворювання відповідно.
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.
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