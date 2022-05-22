На Волині вітровій повалив дерева. ФОТО





Про це



У службі зауважують: за прогнозами синоптиків, вітряна негода утримуватиметься щонайменше до кінця доби 18 лютого.



Додають також, що штормовий вітер створює загрозу для учасників дорожнього руху, кидаючи на автошляхи зламане гілля та дерева.



Роботи з прибирання поваленого вітром дерева на автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест).

«Закликаємо водіїв та інших користувачів доріг бути обачними. За вітряної погоди варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та уникати перебування поблизу великих дерев, не паркувати поруч з ними автотранспорт.



У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте на номер контакт-центру дорожників +38 067 400 60 80, – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через вітровій на Волині на трасу впало дерево. Пориви вітру західного напрямку сягають 25-28 метрів за секунду – метеорологічне явище II рівня небезпечності.Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у фейсбуці.У службі зауважують: за прогнозами синоптиків, вітряна негода утримуватиметься щонайменше до кінця доби 18 лютого.Додають також, що штормовий вітер створює загрозу для учасників дорожнього руху, кидаючи на автошляхи зламане гілля та дерева.«Закликаємо водіїв та інших користувачів доріг бути обачними. За вітряної погоди варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та уникати перебування поблизу великих дерев, не паркувати поруч з ними автотранспорт.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте на номер контакт-центру дорожників, – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію