В окремих районах Луцька – проблеми із водопостачанням

Сьогодні, 18 лютого, у Луцьку через порив на мережі в окремих районах – проблеми із водопостачанням.Про це повідомляють у Луцькраді.«У зв'язку з аварійним поривом водогону діаметром 600 мм, що знаходиться на перехресті вул. Карпенка-Карого – Хурсенка, сьогодні сталось пониження тиску подачі води в оселях мешканців 33, 40, 40а, 55 мікрорайонів. В деяких будинках, особливо на верхніх поверхах, водопостачання може бути відсутнє», – йдеться у повідомленні.Додають, що аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків аварійної ситуації. Ремонтні роботи планують завершити до 18:00.