В окремих районах Луцька – проблеми із водопостачанням
Сьогодні, 12:48
Сьогодні, 18 лютого, у Луцьку через порив на мережі в окремих районах – проблеми із водопостачанням.
Про це повідомляють у Луцькраді.
«У зв'язку з аварійним поривом водогону діаметром 600 мм, що знаходиться на перехресті вул. Карпенка-Карого – Хурсенка, сьогодні сталось пониження тиску подачі води в оселях мешканців 33, 40, 40а, 55 мікрорайонів. В деяких будинках, особливо на верхніх поверхах, водопостачання може бути відсутнє», – йдеться у повідомленні.
Додають, що аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків аварійної ситуації. Ремонтні роботи планують завершити до 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Луцькраді.
«У зв'язку з аварійним поривом водогону діаметром 600 мм, що знаходиться на перехресті вул. Карпенка-Карого – Хурсенка, сьогодні сталось пониження тиску подачі води в оселях мешканців 33, 40, 40а, 55 мікрорайонів. В деяких будинках, особливо на верхніх поверхах, водопостачання може бути відсутнє», – йдеться у повідомленні.
Додають, що аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків аварійної ситуації. Ремонтні роботи планують завершити до 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В окремих районах Луцька – проблеми із водопостачанням
Сьогодні, 12:48
Волинь попрощалася із загиблим воїном Олександром Парфелюком
Сьогодні, 12:33
Курс валют у Луцьку 18 лютого
Сьогодні, 11:00
На Волині за добу трапились чотири пожежі
Сьогодні, 10:42
Медіа