В окремих районах Луцька – проблеми із водопостачанням

В окремих районах Луцька – проблеми із водопостачанням
Сьогодні, 18 лютого, у Луцьку через порив на мережі в окремих районах – проблеми із водопостачанням.

Про це повідомляють у Луцькраді.

«У зв'язку з аварійним поривом водогону діаметром 600 мм, що знаходиться на перехресті вул. Карпенка-Карого – Хурсенка, сьогодні сталось пониження тиску подачі води в оселях мешканців 33, 40, 40а, 55 мікрорайонів. В деяких будинках, особливо на верхніх поверхах, водопостачання може бути відсутнє», – йдеться у повідомленні.

Додають, що аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків аварійної ситуації. Ремонтні роботи планують завершити до 18:00.


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Теги: Вода, Луцьк, варте уваги
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