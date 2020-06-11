На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»





Про це Роман Богдан, повідомили в поліції області. Днями він зустрівся із головами ТГ та обговорив подальшу співпрацю.



За словами поліцейського, громади придбають службові автомобілі своїм шерифам, а також, відповідно до нормативних документів, облаштовують робочі місця правоохоронцям – поліцейські станції.



«Фундамент у нашій спільній діяльності з цими громадами ми заклали. З їх очільниками вже підписано меморандум про співпрацю та партнерство. Заплановано проведення конкурсу для відбору правоохоронців, які виконуватимуть обов’язки поліцейських офіцерів. Вони пройдуть відповідне навчання, де опанують знання та навички, потрібні для несення служби, й лише тоді розпочнуть працювати», – зазначили в УПД.





Зауважимо, що нині у Волинській області успішно працює 49 поліцейських офіцерів.



Дотримуючись одного з принципів проєкту, більшість з них проживають на територіях обслуговування. Вони добре розуміють і бачать потреби жителів та допомагають у розв’язанні їхніх проблем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Торчинська, Сошичненська, Велимченська та Смідинська громади зголосилися стати учасниками проєкту «Поліцейський офіцер громади». Усе задля того, аби покращити безпекове середовище у своїх населених пунктах.Про це розповів начальник сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП, повідомили в поліції області. Днями він зустрівся із головами ТГ та обговорив подальшу співпрацю.За словами поліцейського, громади придбають службові автомобілі своїм шерифам, а також, відповідно до нормативних документів, облаштовують робочі місця правоохоронцям – поліцейські станції.«Фундамент у нашій спільній діяльності з цими громадами ми заклали. З їх очільниками вже підписано меморандум про співпрацю та партнерство. Заплановано проведення конкурсу для відбору правоохоронців, які виконуватимуть обов’язки поліцейських офіцерів. Вони пройдуть відповідне навчання, де опанують знання та навички, потрібні для несення служби, й лише тоді розпочнуть працювати», – зазначили в УПД.Зауважимо, що нині у Волинській області успішно працює 49 поліцейських офіцерів.Дотримуючись одного з принципів проєкту, більшість з них проживають на територіях обслуговування. Вони добре розуміють і бачать потреби жителів та допомагають у розв’язанні їхніх проблем.

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