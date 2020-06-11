На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»

На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»
Торчинська, Сошичненська, Велимченська та Смідинська громади зголосилися стати учасниками проєкту «Поліцейський офіцер громади». Усе задля того, аби покращити безпекове середовище у своїх населених пунктах.

Про це розповів начальник сектору взаємодії з громадами УПД ГУНП Роман Богдан, повідомили в поліції області. Днями він зустрівся із головами ТГ та обговорив подальшу співпрацю.

За словами поліцейського, громади придбають службові автомобілі своїм шерифам, а також, відповідно до нормативних документів, облаштовують робочі місця правоохоронцям – поліцейські станції.

«Фундамент у нашій спільній діяльності з цими громадами ми заклали. З їх очільниками вже підписано меморандум про співпрацю та партнерство. Заплановано проведення конкурсу для відбору правоохоронців, які виконуватимуть обов’язки поліцейських офіцерів. Вони пройдуть відповідне навчання, де опанують знання та навички, потрібні для несення служби, й лише тоді розпочнуть працювати», – зазначили в УПД.

На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»

Зауважимо, що нині у Волинській області успішно працює 49 поліцейських офіцерів.

Дотримуючись одного з принципів проєкту, більшість з них проживають на територіях обслуговування. Вони добре розуміють і бачать потреби жителів та допомагають у розв’язанні їхніх проблем.

На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»
На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»
На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Поліцейський офіцер громади, Волинь, Роман Богдан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:50
На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»
Сьогодні, 17:49
Чому на Волинь приїхала віцепрем’єрка України і які її висновки
Сьогодні, 17:19
Ірина Верещук розповіла, чи будуватимуть на Волині модульні містечка для переселенців
Сьогодні, 16:57
Сьогодні, 18 лютого, Волинь прощатиметься з воїном Олександром Сидоруком
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО
11 червень, 2020, 16:13
Чому на Волинь приїхала віцепрем’єрка України і які її висновки Чому на Волинь приїхала віцепрем’єрка України і які її висновки
Сьогодні, 17:19
Сьогодні, 18 лютого, Волинь прощатиметься з воїном Олександром Сидоруком Сьогодні, 18 лютого, Волинь прощатиметься з воїном Олександром Сидоруком
Сьогодні, 16:48
На Волині вітровій повалив дерева. ФОТО На Волині вітровій повалив дерева. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині ще чотири громади отримають «шерифів»
Сьогодні, 17:49
 0
Чому на Волинь приїхала віцепрем’єрка України і які її висновки
Сьогодні, 17:19
 0
Ірина Верещук розповіла, чи будуватимуть на Волині модульні містечка для переселенців
Сьогодні, 16:57
 0
Сьогодні, 18 лютого, Волинь прощатиметься з воїном Олександром Сидоруком
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8