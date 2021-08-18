У лучанки стався інсульт – її врятували рятувальники
Сьогодні, 19:25
У Луцьку рятувальники відчинили двері в помешкання, де перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.
18 лютого о 09:40 до рятувальників зателефонувала лучанка й повідомила, що її 73-річна родичка, яка мешкає на проспекті Волі, потребує допомоги: жінка не відповідає на дзвінки й не відчиняє двері.
За викликом прибули працівники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили вхідні двері й виявили господиню у квартирі.
Із ознаками інсульту медики госпіталізували пенсіонерку до медзакладу.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.
18 лютого о 09:40 до рятувальників зателефонувала лучанка й повідомила, що її 73-річна родичка, яка мешкає на проспекті Волі, потребує допомоги: жінка не відповідає на дзвінки й не відчиняє двері.
За викликом прибули працівники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили вхідні двері й виявили господиню у квартирі.
Із ознаками інсульту медики госпіталізували пенсіонерку до медзакладу.
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