Курс валют у Луцьку 18 лютого

Курс валют у Луцьку 18 лютого
18 лютого готівковий курс долара становить 39.70, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.00, а продають за – 42.40.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,84.

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Теги: Курс валют, обмін валют, долар до гривні
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Сьогодні, 09:42
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