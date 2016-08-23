Прикордонники стримали спроби штурму росіян на Сході
Сьогодні, 15:00
Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому нашим захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Повідомляється, що на певних ділянках росіяни діяли за підтримки танків. Більшість атак зупинили вогнем мінометники-прикордонники та артилерія ЗСУ.
При цьому в приміській забудові Бахмута українські військові ліквідували малі піхотні групи росіян зі стрілецької зброї та гранатометів.
Захисники стримали спроби штурму в оборонних боях.
"Загалом прикордонники орієнтовно знищили 40 окупантів, ще 37 - поранили. За окремими тактичними епізодами втрати противника уточнюються", - додають захисники.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Повідомляється, що на певних ділянках росіяни діяли за підтримки танків. Більшість атак зупинили вогнем мінометники-прикордонники та артилерія ЗСУ.
При цьому в приміській забудові Бахмута українські військові ліквідували малі піхотні групи росіян зі стрілецької зброї та гранатометів.
Захисники стримали спроби штурму в оборонних боях.
"Загалом прикордонники орієнтовно знищили 40 окупантів, ще 37 - поранили. За окремими тактичними епізодами втрати противника уточнюються", - додають захисники.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прикордонники стримали спроби штурму росіян на Сході
Сьогодні, 15:00
Кому можуть анулювати повістку
Сьогодні, 13:15
Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Медіа