Прикордонники стримали спроби штурму росіян на Сході

Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому нашим захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.Про це повідомляє Державна прикордонна служба.Повідомляється, що на певних ділянках росіяни діяли за підтримки танків. Більшість атак зупинили вогнем мінометники-прикордонники та артилерія ЗСУ.При цьому в приміській забудові Бахмута українські військові ліквідували малі піхотні групи росіян зі стрілецької зброї та гранатометів.Захисники стримали спроби штурму в оборонних боях."Загалом прикордонники орієнтовно знищили 40 окупантів, ще 37 - поранили. За окремими тактичними епізодами втрати противника уточнюються", - додають захисники.Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.