У Луцьку п'яним за кермом спіймали громадянина США, який волонтерить в Україні

У Луцьку п'яним за кермом спіймали громадянина США, який волонтерить в Україні
В обласному центрі Волині п’яним за кермом спіймали громадянина США, який провадить волонтерську діяльність.

Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, інформують Волинські новини.

У матеріалах справи йдеться про два випадки. Зокрема 21 листопада о 23:40 громадянина США Миколу Г., який керував Nissan Maxima, зупинили на проспекті Василя Мойсея. У нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити огляд він відмовився.

А близько 1:00 22 листопада водія зупинили на проспекті Соборності. Цього разу він пройшов огляд – результат драгера становив 2,60 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму дозу алкоголю в крові.

Адвокат Плебанович А. С. в судовому засіданні подав письмові пояснення свого підзахисного, у яких останній зазначив, що провину в інкримінованих правопорушеннях він повністю визнає, а також просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Також адвокат пояснив, що його підзахисний є громадянином США. На території України він провадить волонтерську діяльність, яка пов'язана із особистим транспортуванням гуманітарної допомоги. Тому просив при накладенні на нього адміністративного стягнення не позбавляти його права керування транспортними засобами.

Проте суд не дослухався до прохання адвоката. Водія оштрафували на 17 тисяч гривень та на рік позбавили водійського посвідчення.

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Теги: волонтер, патрульна поліція
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