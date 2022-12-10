Болотиста місцевість лише грає на руку, – тероборонівець з Волині. ВІДЕО





Про це розповів військовослужбовець Андрій, – повідомляється у фейсбук-спільноті



Зі слів тероборонівця волинської бригади на прикордонні з Білоруссю облаштовувати позиції військовим допомагають місцеві мешканці.



«Тут грунт піщаний, тому мусимо оббивати окопи дошками та брусами. Глибоко теж не вдається закопатися, бо вода підходить, – розповідає сержант Андрій, показуючи гарно облаштовані позиції. – Але ми працюємо, залучаємо ще місцевих мешканців. Часто їх кликати не треба, вони самі телефонують, запитують, що потрібно, які проблеми, приїжджають й допомагають. Якщо хочемо виграти цю війну, то мусимо всі працювати злагоджено».



Тероборонівець стверджує, що болотиста місцевість лише грає на руку українським захисникам, обмежуючи рух противника.



«Деякі дамби ми навіть самі підриваємо, щоб звузити місця ймовірного проходу ворога, а якщо він все ж полізе, то будемо стримувати, застосовувати артобстріли і таким чином знищувати колони або диверсійні групи, – розповідає Андрій. – За територію, яка під нашою відповідальністю, ми впевнені на 150 відсотків. Ми зробили дуже багато роботи, замінували всі місця, де може пройти противник».



До того ж військовослужбовці пройшли навчання з новітньої протитанкової зброї, щотижня відбуваються стрільби на полігоні, тож на сьогодні вони вже багато чого вміють.



«Ми готові і ніхто із нас нічого не боїться», – додає тероборонівець Андрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Болотиста місцевість Волині допомагає українським захисникам, обмежуючи рух противника.Про це розповів військовослужбовець, – повідомляється у фейсбук-спільноті «Військо України». Зі слів тероборонівця волинської бригади на прикордонні з Білоруссю облаштовувати позиції військовим допомагають місцеві мешканці.«Тут грунт піщаний, тому мусимо оббивати окопи дошками та брусами. Глибоко теж не вдається закопатися, бо вода підходить, – розповідає сержант Андрій, показуючи гарно облаштовані позиції. – Але ми працюємо, залучаємо ще місцевих мешканців. Часто їх кликати не треба, вони самі телефонують, запитують, що потрібно, які проблеми, приїжджають й допомагають. Якщо хочемо виграти цю війну, то мусимо всі працювати злагоджено».Тероборонівець стверджує, що болотиста місцевість лише грає на руку українським захисникам, обмежуючи рух противника.«Деякі дамби ми навіть самі підриваємо, щоб звузити місця ймовірного проходу ворога, а якщо він все ж полізе, то будемо стримувати, застосовувати артобстріли і таким чином знищувати колони або диверсійні групи, – розповідає Андрій. – За територію, яка під нашою відповідальністю, ми впевнені на 150 відсотків. Ми зробили дуже багато роботи, замінували всі місця, де може пройти противник».До того ж військовослужбовці пройшли навчання з новітньої протитанкової зброї, щотижня відбуваються стрільби на полігоні, тож на сьогодні вони вже багато чого вміють.«Ми готові і ніхто із нас нічого не боїться», – додає тероборонівець Андрій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію