Кому можуть анулювати повістку

Кому можуть анулювати повістку
Видана військовозобов'язаному повістка може бути анульована, якщо він має бронь або підстави для відстрочення.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center, передає ТСН.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - зазначив Горбач.

Якщо повістку вже було отримано, її можна анулювати. Для цього необхідно особисто з'явитися до військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочення.

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Теги: анулювати повістк
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