Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг. ФОТО

Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг. ФОТО
На території Лісівничого молодіжного центру у Воротневі, що у «Ківерцівському лісовому господарстві», запрацював лісовий буккросинг.

Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.

Робота розпочалася у символічну дату – 14 лютого, у Міжнародний день дарування книги.

Загалом ідея буккросингу проста: людина, прочитавши книгу, має залишити її («звільнити») у громадському місці (парку, кафе, поїзді, станції метро чи, у лісі), щоб хтось інший зміг знову її прочитати.
Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг. ФОТО

Плани створити такий куточок у Лісівничому молодіжному центрі були давно. А реалізувати надихнули люди, які стали активними учасниками спільних проєктів з екореабілітації.

Літературу для буккросингу підбирали відповідально. Першими потрапили на полиці тематичні лісові книги. Є також у переліку світові, українські класики та сучасні автори.
Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг. ФОТО

Багато книг знакових – подарованих відвідувачами та гостями Лісівничого молодіжного центру. Зокрема збірка «Волинь моя» презентована членами Волинського братства.

На заклик подарувати книгу відгукнулося чимало небайдужих. Найактивнішими стали вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. героїв Небесної сотні.

Фахову підтримку отримали від науковців, зокрема Терези Левчук, доктора філологічних наук, професора кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури ВНУ імені Лесі Українки, яка подарувала власну тематичну добірку.

Біля Луцька запрацював лісовий буккросинг. ФОТО

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Теги: лісовий офіс, буккросинг
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