У волинському музеї показали експонати, які були заховані на початку повномасштабної війни





Як розповіла Людмила Мірошниченко-Гусак, краєзнавчий музей зберігає два вироби.



"Веселі козлики" з серії "Добрі звірі" належать авторству Валерія та Надії Протор’євих, які вважаються і авторами вцілілого у Бородянці "Півника".



До колекції Волинського краєзнавчого музею "Веселі козлики" потрапили у 1977-му році, – каже Людмила Мірошниченко-Гусак: "Майстри були задіяні і в авторських роботах, створювали власну колекцію, а також були задіяні в виробництві масових, тиражованих форм посуду. А ось ці "Добрі звірі", їх набагато менше в колекціях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському краєзнавчому музеї показали вироби заводу "Васильківська Майоліка". Їх, як і більшість експонатів, заховали після початку повномасштабної війни.Як розповіла Суспільному заступниця директора з наукової роботикраєзнавчий музей зберігає два вироби."Веселі козлики" з серії "Добрі звірі" належать авторствута, які вважаються і авторами вцілілого у Бородянці "Півника".До колекції Волинського краєзнавчого музею "Веселі козлики" потрапили у 1977-му році, – каже Людмила Мірошниченко-Гусак: "Майстри були задіяні і в авторських роботах, створювали власну колекцію, а також були задіяні в виробництві масових, тиражованих форм посуду. А ось ці "Добрі звірі", їх набагато менше в колекціях.

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