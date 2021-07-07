У волинському музеї показали експонати, які були заховані на початку повномасштабної війни

У волинському музеї показали експонати, які були заховані на початку повномасштабної війни
У Волинському краєзнавчому музеї показали вироби заводу "Васильківська Майоліка". Їх, як і більшість експонатів, заховали після початку повномасштабної війни.

Як розповіла Суспільному заступниця директора з наукової роботи Людмила Мірошниченко-Гусак, краєзнавчий музей зберігає два вироби.

"Веселі козлики" з серії "Добрі звірі" належать авторству Валерія та Надії Протор’євих, які вважаються і авторами вцілілого у Бородянці "Півника".

До колекції Волинського краєзнавчого музею "Веселі козлики" потрапили у 1977-му році, – каже Людмила Мірошниченко-Гусак: "Майстри були задіяні і в авторських роботах, створювали власну колекцію, а також були задіяні в виробництві масових, тиражованих форм посуду. А ось ці "Добрі звірі", їх набагато менше в колекціях.

У волинському музеї показали експонати, які були заховані на початку повномасштабної війни

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Теги: волинський музей, експонати
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