Росія вже втратила понад 142 тисячі своїх солдат





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали:



- особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,

- танків - 3310 (+7 од,

- бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,

- артилерійських систем - 6545 (+12) од,

- РСЗВ - 469 (+0) од,

- засоби ППО - 243 (+0) од,

- літаків - 298 (+0) од,

- гелікоптерів - 287 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),

- крилаті ракети - 873 (+2),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,

- спеціальна техніка - 224 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу знищили 590 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже понад 142 тисячі своїх військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали:- особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,- танків - 3310 (+7 од,- бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,- артилерійських систем - 6545 (+12) од,- РСЗВ - 469 (+0) од,- засоби ППО - 243 (+0) од,- літаків - 298 (+0) од,- гелікоптерів - 287 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),- крилаті ракети - 873 (+2),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,- спеціальна техніка - 224 (+1).

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