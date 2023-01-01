Росія вже втратила понад 142 тисячі своїх солдат

Росія вже втратила понад 142 тисячі своїх солдат
Українські захисники за минулу добу знищили 590 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже понад 142 тисячі своїх військових.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали:

- особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3310 (+7 од,
- бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,
- артилерійських систем - 6545 (+12) од,
- РСЗВ - 469 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),
- крилаті ракети - 873 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,
- спеціальна техніка - 224 (+1).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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