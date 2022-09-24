Росія заховала свою бойову авіацію за 200 км від кордону з Україною, – ГУР
Сьогодні, 15:45
Росія заховала свою бойову авіацію від ударів Збройних сил України щонайменше за 200 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на коментар свого представника Андрія Юсова виданню "Kyiv Post".
"Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил", - зазначив Юсов.
При цьому він додав, що ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. "Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.
Представник ГУР наголосив, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них. "Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – додав Юсов.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на коментар свого представника Андрія Юсова виданню "Kyiv Post".
"Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил", - зазначив Юсов.
При цьому він додав, що ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. "Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.
Представник ГУР наголосив, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них. "Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – додав Юсов.
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