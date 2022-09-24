Росія заховала свою бойову авіацію за 200 км від кордону з Україною, – ГУР

Росія заховала свою бойову авіацію за 200 км від кордону з Україною, – ГУР
Росія заховала свою бойову авіацію від ударів Збройних сил України щонайменше за 200 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на коментар свого представника Андрія Юсова виданню "Kyiv Post".

"Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил", - зазначив Юсов.

При цьому він додав, що ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. "Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них. "Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – додав Юсов.


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Теги: авіація, РФ, ГУР
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