Росія заховала свою бойову авіацію за 200 км від кордону з Україною, – ГУР

Росія заховала свою бойову авіацію від ударів Збройних сил України щонайменше за 200 км від кордону з Україною.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на коментар свого представникавиданню "Kyiv Post"."Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил", - зазначив Юсов.При цьому він додав, що ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. "Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", – сказав Юсов.Представник ГУР наголосив, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі – з літаками чи без них. "Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема", – додав Юсов.