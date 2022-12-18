У Луцьку для військових готують «Космічне сало». ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Олена Кічук.



Страву в школі щосуботи готують із перших днів повномасштабної війни.



"Прийшла ідея пакувати в упаковки, з яких легко буде діставати цей продукт на передовій. І виникла ідея саме з пакетів це робити, щоб відрізати куточок і витиснути цей шматочок сала на хліб та підкріпитися", – зазначила волонтерка.



"Космічним" сало назвали волонтери, говорить Олена Кічук, через вигляд готових пакунків. На етикетці зобразили бойових котиків у військовому спорядженні.



"Одного разу приїхали волонтери і кажуть: "Хотіли б взяти вашого космічного сала". Ми здивувалися і зрозуміли, що, мабуть, наше сало називають космічним саме через упаковку, як ніби космонавтам дають такі пайки з собою", – зазначила вчителька.



Зі слів Олени Кічук, за день переробляють у середньому 150 кілограмів сала. У їдальні ліцею сало нарізають та фасують.



Ще один процес – перекручування – відбувається у шкільній майстерні. Готову страву фасують у герметичну упаковку, для надійності запаюють за допомогою гарячої праски. Вчителька Ольга Вдовиченко розповіла: рецепт називається "На око".



"Жменьку солі, жменьку перчика, шарами салко, яке дівчата нарізали – і перекручуємо. Часничок кладемо збоку – і теж "на око". Мусимо якісний продукт відправити нашим хлопцям, бо в нас у багатьох служать чоловіки, діти", – сказала волонтерка.



Спочатку сало приносили з дому, нині ж волонтерки на сало та часник оголошують збір коштів. Приправами допомагають доброчинці. Також благодійники надали у користування м’ясорубку та холодильну камеру.



Упакування виготовляють на одному з підприємств Луцького району. Дизайн та бренд розробила вчителька інформатики. Долучаються до процесу й школярі: малюють для воїнів малюнки, – розповіла вчителька Наталія Ващук.



"Діти дуже долучаються до допомоги наскільки вони можуть це зробити. Мої учні дуже люблять малювати малюнки воїнам і навіть пишуть картини. Зокрема, Таня Лук’янова намалювала картину з побажанням навіть воїнові", – говорить освітянка.



Долучилася до виготовлення "космічного сала" пів року тому мама учня ліцею Олена Скольбушевська. Каже: робота знайдеться для усіх, хто захоче бути корисним.



"Мене прийняли в цю дружню родину, в цей колектив. У мене багато родичів воюють на сході, я не одноразово відправляла це сало, з яке дуже дякували хлопці, тому я думаю, що наше сало – це величезна сила", – сказала жінка.



У колективі волонтерок є один чоловік. Це – заступник директора ліцею з господарської роботи Петро Махновець. З його слів, допомогає всім, чим попросять.



"Я допомагаю з електричною частиною, є м’ясорубка – її зібрати, скласти, нагострити ножі, віднести сало, допомогти винести, повантажити. Допомагаємо всі разом", – додав чоловік.



"Космічне сало" від Луцького ліцею № 1 побувало вже в усіх куточках фронту, – зазначила вчителька Олена Кічук. Замовлення передають волонтери, які й відвозять поживний продукт військовим і цивільним на передову.



У холі ліцею — стенд із подяками та фотозвітами. Волонтерки додають: працюватимуть до перемоги.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому ліцеї № 1 волонтери, серед яких вчителі та батьки учнів, виготовляють "космічне сало" – приправлене перцем і паприкою мелене сало з часником. Від початку повномасштабної війни приготували для військових 13 тонн поживного продукту".Про це розповіла Суспільному вчителька початкових класівСтраву в школі щосуботи готують із перших днів повномасштабної війни."Прийшла ідея пакувати в упаковки, з яких легко буде діставати цей продукт на передовій. І виникла ідея саме з пакетів це робити, щоб відрізати куточок і витиснути цей шматочок сала на хліб та підкріпитися", – зазначила волонтерка."Космічним" сало назвали волонтери, говорить Олена Кічук, через вигляд готових пакунків. На етикетці зобразили бойових котиків у військовому спорядженні."Одного разу приїхали волонтери і кажуть: "Хотіли б взяти вашого космічного сала". Ми здивувалися і зрозуміли, що, мабуть, наше сало називають космічним саме через упаковку, як ніби космонавтам дають такі пайки з собою", – зазначила вчителька.Зі слів Олени Кічук, за день переробляють у середньому 150 кілограмів сала. У їдальні ліцею сало нарізають та фасують.Ще один процес – перекручування – відбувається у шкільній майстерні. Готову страву фасують у герметичну упаковку, для надійності запаюють за допомогою гарячої праски. Вчителька Ольга Вдовиченко розповіла: рецепт називається "На око"."Жменьку солі, жменьку перчика, шарами салко, яке дівчата нарізали – і перекручуємо. Часничок кладемо збоку – і теж "на око". Мусимо якісний продукт відправити нашим хлопцям, бо в нас у багатьох служать чоловіки, діти", – сказала волонтерка.Спочатку сало приносили з дому, нині ж волонтерки на сало та часник оголошують збір коштів. Приправами допомагають доброчинці. Також благодійники надали у користування м’ясорубку та холодильну камеру.Упакування виготовляють на одному з підприємств Луцького району. Дизайн та бренд розробила вчителька інформатики. Долучаються до процесу й школярі: малюють для воїнів малюнки, – розповіла вчителька"Діти дуже долучаються до допомоги наскільки вони можуть це зробити. Мої учні дуже люблять малювати малюнки воїнам і навіть пишуть картини. Зокрема, Таня Лук’янова намалювала картину з побажанням навіть воїнові", – говорить освітянка.Долучилася до виготовлення "космічного сала" пів року тому мама учня ліцею. Каже: робота знайдеться для усіх, хто захоче бути корисним."Мене прийняли в цю дружню родину, в цей колектив. У мене багато родичів воюють на сході, я не одноразово відправляла це сало, з яке дуже дякували хлопці, тому я думаю, що наше сало – це величезна сила", – сказала жінка.У колективі волонтерок є один чоловік. Це – заступник директора ліцею з господарської роботи Петро Махновець. З його слів, допомогає всім, чим попросять."Я допомагаю з електричною частиною, є м’ясорубка – її зібрати, скласти, нагострити ножі, віднести сало, допомогти винести, повантажити. Допомагаємо всі разом", – додав чоловік."Космічне сало" від Луцького ліцею № 1 побувало вже в усіх куточках фронту, – зазначила вчителька Олена Кічук. Замовлення передають волонтери, які й відвозять поживний продукт військовим і цивільним на передову.У холі ліцею — стенд із подяками та фотозвітами. Волонтерки додають: працюватимуть до перемоги.

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