Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

Дмитро Нілов разом з дружиною та двома доньками живе у Луцьку. В обласному центрі Волині тату-майстер відкрив власний кабінет. Майстерня, у якій працював багато років лишилася в окупованому Рубіжному на Луганщині.



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На Волині родина почала життя з початку.



Чоловік розповів, що професійно почав робити татуювання 20 років тому. Каже, що малював все свідоме життя. "Навіть під час у років в школі, коли всі вчилися", – жартує чоловік. Перше татуювання, – пригадує, – попросив набити одногрупник.



У Луцьку взявся за десяту за рахунком роботу. Цього разу майстру замовили тату трьох козаків, які пишаються, що підіймають прапор України.



"Зараз люди почали більше набивати патріотичні татуювання, раніше це був привілей військових. У людей світогляд змінився. Люди роблять ці тату і цим виказують свою позицію, своє відношення до України", – говорить тату-майстер.



Родина з Рубіжного виїжджала під обстрілами. Під час евакуації дружину Дмитра Олену поранило в груди. На той час ще працювала лікарня в Лисичанську, де її прооперували. Нині сім’я живе у Луцьку. Батьки працюють, діти навчаються у місцевій школі.



"Не можна поїхати забрати те, що в тебе було – це найважче. Не пошук міста, роботи, а відчуття того, що в тебе все забрали", – говорить тату-майстер.



Про власний дім у Рубіжному Дмитро Нілов знає: квартира стоїть без вікон та дверей, розграбована.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одинадцять місяців 45-річнийразом з дружиною та двома доньками живе у Луцьку. В обласному центрі Волині тату-майстер відкрив власний кабінет. Майстерня, у якій працював багато років лишилася в окупованому Рубіжному на Луганщині.Про це пише Суспільне На Волині родина почала життя з початку.Чоловік розповів, що професійно почав робити татуювання 20 років тому. Каже, що малював все свідоме життя. "Навіть під час у років в школі, коли всі вчилися", – жартує чоловік. Перше татуювання, – пригадує, – попросив набити одногрупник.У Луцьку взявся за десяту за рахунком роботу. Цього разу майстру замовили тату трьох козаків, які пишаються, що підіймають прапор України."Зараз люди почали більше набивати патріотичні татуювання, раніше це був привілей військових. У людей світогляд змінився. Люди роблять ці тату і цим виказують свою позицію, своє відношення до України", – говорить тату-майстер.Родина з Рубіжного виїжджала під обстрілами. Під час евакуації дружину Дмитрапоранило в груди. На той час ще працювала лікарня в Лисичанську, де її прооперували. Нині сім’я живе у Луцьку. Батьки працюють, діти навчаються у місцевій школі."Не можна поїхати забрати те, що в тебе було – це найважче. Не пошук міста, роботи, а відчуття того, що в тебе все забрали", – говорить тату-майстер.Про власний дім у Рубіжному Дмитро Нілов знає: квартира стоїть без вікон та дверей, розграбована.

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