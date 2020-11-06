Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Одинадцять місяців 45-річний Дмитро Нілов разом з дружиною та двома доньками живе у Луцьку. В обласному центрі Волині тату-майстер відкрив власний кабінет. Майстерня, у якій працював багато років лишилася в окупованому Рубіжному на Луганщині.

Про це пише Суспільне.

На Волині родина почала життя з початку.

Чоловік розповів, що професійно почав робити татуювання 20 років тому. Каже, що малював все свідоме життя. "Навіть під час у років в школі, коли всі вчилися", – жартує чоловік. Перше татуювання, – пригадує, – попросив набити одногрупник.
Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку взявся за десяту за рахунком роботу. Цього разу майстру замовили тату трьох козаків, які пишаються, що підіймають прапор України.

"Зараз люди почали більше набивати патріотичні татуювання, раніше це був привілей військових. У людей світогляд змінився. Люди роблять ці тату і цим виказують свою позицію, своє відношення до України", – говорить тату-майстер.
Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

Родина з Рубіжного виїжджала під обстрілами. Під час евакуації дружину Дмитра Олену поранило в груди. На той час ще працювала лікарня в Лисичанську, де її прооперували. Нині сім’я живе у Луцьку. Батьки працюють, діти навчаються у місцевій школі.

"Не можна поїхати забрати те, що в тебе було – це найважче. Не пошук міста, роботи, а відчуття того, що в тебе все забрали", – говорить тату-майстер.

Про власний дім у Рубіжному Дмитро Нілов знає: квартира стоїть без вікон та дверей, розграбована.


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Теги: Нілов, Луцьк, тату-майстер, Рубіжне
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Коментарі 2
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Круто! Хтось буде сидіти в Луцьку ср@ку гріти, а хлопці з Луцька мають воювати за чиюсь хату і землю в Рубіжному...
Ви хоч таке більше не пишіть, не дратуйте людей!!!
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Чи потрібні такі «матеріали» на місцевих ресурсах? Тут показаний процес моральної руйнації і люмпенізації суспільства шляхом спотворення його естетичних і фізіологічних норм, перетворення людей в духовних та соціальних люмпенів, розмивання культурних орієнтирів і традицій. А заодно безкоштовна реклама маргінала з Луганська і його згубне для людей ремесло. Навіщо цю брудну східну "білизну" вивішувати на загальний огляд?! Це неприємно! Це вкрай негативно впливає на нашу молодь.
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