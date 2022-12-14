Волинянин відсудив в «Укрзалізниці» 80 тисяч гривень через смерть сина

Валерій В. звернувся з позовом до акціонерного товариства «Українська залізниця» про відшкодування моральної шкоди через загибель на колії свого сина.



Про це йдеться в рішенні Ковельського міськрайонного суду, передає



Позивач зазначив, що 31 травня 2018 року на залізничній колії на перегоні Почайна – Борщагівка приблизно о 13:30 потяг наїхав на сина, який внаслідок отриманих травм помер. Того ж дня за цим фактом поліція розпочала досудове розслідування. Постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 30 липня 2018 року провадження було закрите у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.



Батько просив стягнути з Укрзалізниці, як власника джерела підвищеної небезпеки, у відшкодування завданої йому смертю сина моральної шкоди 300 000 гривень.



«Укрзалізниця» заперечила позов. Мовляв, обставини події вказують на те, що син позивача покінчив життя самогубством, а шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не відшкодовується. Крім цього, відносини позивача з сином були не надто близькими, факт заподіяння йому моральної шкоди той не довів.



Однак суд відхилив ці доводи, оскільки умисел потерпілого не доведений. Не надані докази того, що молодий чоловік мав такі наміри, не наведені обставини, які могли спонукати його покінчити життя самогубством.



Головуючий у справі суддя Сергій Панасюк позов задовольнив частково. Суд вирішив стягнути з акціонерного товариства «Українська залізниця» на користь позивача 80 000 гривень моральної шкоди, бо вважає таку суму «розумним і справедливим відшкодуванням».



Втім, це рішення можна оскаржити до Волинського апеляційного суду.

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