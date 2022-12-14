Волинянин відсудив в «Укрзалізниці» 80 тисяч гривень через смерть сина

Волинянин відсудив в «Укрзалізниці» 80 тисяч гривень через смерть сина
Ковельчанин Валерій В. звернувся з позовом до акціонерного товариства «Українська залізниця» про відшкодування моральної шкоди через загибель на колії свого сина.

Про це йдеться в рішенні Ковельського міськрайонного суду, передає Ковель Media.

Позивач зазначив, що 31 травня 2018 року на залізничній колії на перегоні Почайна – Борщагівка приблизно о 13:30 потяг наїхав на сина, який внаслідок отриманих травм помер. Того ж дня за цим фактом поліція розпочала досудове розслідування. Постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві від 30 липня 2018 року провадження було закрите у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Батько просив стягнути з Укрзалізниці, як власника джерела підвищеної небезпеки, у відшкодування завданої йому смертю сина моральної шкоди 300 000 гривень.

«Укрзалізниця» заперечила позов. Мовляв, обставини події вказують на те, що син позивача покінчив життя самогубством, а шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не відшкодовується. Крім цього, відносини позивача з сином були не надто близькими, факт заподіяння йому моральної шкоди той не довів.

Однак суд відхилив ці доводи, оскільки умисел потерпілого не доведений. Не надані докази того, що молодий чоловік мав такі наміри, не наведені обставини, які могли спонукати його покінчити життя самогубством.

Головуючий у справі суддя Сергій Панасюк позов задовольнив частково. Суд вирішив стягнути з акціонерного товариства «Українська залізниця» на користь позивача 80 000 гривень моральної шкоди, бо вважає таку суму «розумним і справедливим відшкодуванням».

Втім, це рішення можна оскаржити до Волинського апеляційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Укрзалізниця, позов, відшкодування коштів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин відсудив в «Укрзалізниці» 80 тисяч гривень через смерть сина
Сьогодні, 18:00
Психіатр Спартак Суббота розповів про колишню дружину з Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
У Луцьку для військових готують «Космічне сало». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
Росія заховала свою бойову авіацію за 200 км від кордону з Україною, – ГУР
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
«Укрзалізниця» запустить експрес для закоханих у столиці «Укрзалізниця» запустить експрес для закоханих у столиці
13 лютий, 05:14
«Укрзалізниця» запустила 11 потягів до Угорщини «Укрзалізниця» запустила 11 потягів до Угорщини
14 грудень, 2022, 07:07
Через Волинь пустили новий потяг Через Волинь пустили новий потяг
04 грудень, 2022, 06:34
«Укрзалізниця» запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро, який курсуватиме через Волинь «Укрзалізниця» запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро, який курсуватиме через Волинь
03 грудень, 2022, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин відсудив в «Укрзалізниці» 80 тисяч гривень через смерть сина
Сьогодні, 18:00
 0
Психіатр Спартак Суббота розповів про колишню дружину з Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
Тату-майстер з Рубіжного б'є патріотичні малюнки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку для військових готують «Космічне сало». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
 0
Росія заховала свою бойову авіацію за 200 км від кордону з Україною, – ГУР
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8