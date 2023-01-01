В Україні затвердили новий перелік громад для виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.Про це повідомляє пресслужба відомства.У грудні минулого року був затверджений новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати.Так, наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях.Також повідомляється, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:- можливих бойових дій;- активних бойових дій;- тимчасово окуповані Російською Федерацією,- на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ.