Погода у Луцьку на завтра, 20 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 20 лютого
У понеділок, 20 лютого, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері - сильний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +5°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Луки Елладського. У давнину була смачна традиція пекти пиріжки з цибулею. А погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари: якщо сонце “заходить червоно” — буде холодне літо; хмари високо — на сприятливу погоду.

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Теги: погода, Луцьк
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