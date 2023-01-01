Погода у Луцьку на завтра, 20 лютого

У понеділок, 20 лютого, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері - сильний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +5°.Цього дня вшановується пам’ять преподобного Луки Елладського. У давнину була смачна традиція пекти пиріжки з цибулею. А погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари: якщо сонце “заходить червоно” — буде холодне літо; хмари високо — на сприятливу погоду.