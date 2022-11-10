У Варшаві таксист зґвалтував українку

У Варшаві таксист зґвалтував українку
У Польщі українка заявила, що її зґвалтував водій популярного сервісу таксі, коли вона поверталася з вечірки.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на tvn24.pl.

У той вечір українка була на вечірці у подруги, а згодом викликала таксі з центра Варшави додому. За версією дівчини, під час поїздки водій таксі утримував її проти волі в автомобілі та примусив до статевого акту. Вибравшись з автівки, постраждала звернулася у поліцію та заявила про зґвалтування.

Поліція негайно почала розслідування. Згодом водія затримали за звинуваченням в насильстві та зґвалтуванні. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Польські ЗМІ з'ясували, що дівчина викликала таксі у застосунку сервісу Bolt. За кермом нібито був іноземець – громадянин Туркменістану.

У компанії також прокоментували інцидент і запевнили, що затриманий пройшов посилену перевірку та надав довідку про несудимість перед наймом на роботу. Він також не перебував у міжнародному розшуку.

"На жаль, навіть такий жорсткий контроль не завжди може бути гарантією поведінки людини у майбутньому. Безпека є пріоритетом для Bolt, але такі інциденти все ще трапляються у сфері таксі, і тому ми виступаємо за посилення регламенту та вимог до перевірки для кожного водія", - сказала представниця компанії Мартина Курковська.

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Теги: зґвалтував, українка, таксист, Варшава
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